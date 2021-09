Com possível ‘mistão’, Rio Branco encerra a 1ª fase contra a Itapirense

Confronto está marcado para as 15h, no Décio Vitta; ao final da rodada, Tigre conhecerá adversário nas oitavas

Com um possível “mistão”, o Rio Branco recebe a Itapirense neste domingo (26), em confronto que encerra a primeira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha. O confronto começa às 15 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana.

Todos os jogos da rodada – a décima da competição – acontecerão simultaneamente. Ao final dos confrontos, o Tigre conhecerá seu adversário nas oitavas de final, que começam já no meio desta semana.

Diego deve receber uma chance no gol neste domingo (26) – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Líder do Grupo 3 com 20 pontos, o time ainda busca uma melhor pontuação para ter vantagens na sequência do torneio. No mata-mata, que tem partidas de ida e volta, a equipe com melhor campanha decide em casa e avança em caso de empate na soma dos resultados.

Hoje, o Rio Branco ostenta o quarto melhor aproveitamento entre todos os clubes da Bezinha, condição que lhe garante esses privilégios nas oitavas de final.

No entanto, para o duelo deste domingo, o Tigre possui três desfalques certos: o zagueiro Crepaldi, o volante Nicola e o atacante Rodney, todos suspensos.

Com a classificação do time já garantida, o técnico Bira Arruda deve rodar o elenco diante da Itapirense, que já está eliminada. No coletivo da última sexta-feira, o treinador recheou a equipe de jogadores que costumam ficar no banco de reservas. O volante Cristiano foi a única exceção.

Em meio a essas mudanças, o Rio Branco tem um tabu a quebrar contra a Itapirense. Os dois times se enfrentaram duas vezes no DV nesta divisão do futebol estadual, ambas em 2019 e com vitórias da equipe de Itapira: por 2 a 1 e 4 a 1, respectivamente nessa ordem.

No geral, existe um equilíbrio, segundo dados do jornalista e historiador Gabriel Pitor. As equipes mediram forças em 11 oportunidades na história, independente do local, com cinco triunfos do Rio Branco, cinco da Itapirense e um empate.

Ficha técnica:

RIO BRANCO

Diego; Wesley, Rodrigo Silva, Vitão e Leandro Guizi; Gustavo Gomes, Renan e Cristiano; Agnaldo, Souza e Yago. Técnico: Bira Arruda.

ITAPIRENSE

Facas; Mateus, Mingoti, Lucas Gonçalves e Alexsandro; Jeferson, Flavio e Lucas Santos; Gabriel, Fuzil e Renan. Técnico: Paulo Pereira.

ÁRBITRO: Gabriel Furlan.

LOCAL: Estádio Décio Vitta, às 15 horas, em Americana (SP).

TRANSMISSÃO: Rádio Clube (AM 580).