Com novo técnico anunciado, União Barbarense visita o Paulista

Um dia após a saída de Toninho Cobra e a contratação de João Vallim para o cargo de treinador, o União Barbarense volta a campo neste sábado (24) para enfrentar o Paulista, às 15h, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. A partida é válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

União visita o Paulista neste sábado – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A mudança no comando pegou a torcida do Leão da 13 de surpresa: na manhã desta sexta-feira (24), Toninho deixou o clube em comum acordo. Apesar do motivo não ter sido revelado pela equipe, o treinador vinha tendo problemas de relacionamento com o elenco. Poucas horas depois, João Vallim foi anunciado como seu substituto.

O técnico de 67 anos chega após trabalho no Votuporanguense, na Série A3 do Campeonato Paulista. Seu principal trabalho foi na Internacional de Limeira, onde levou a equipe da Série A3 para a Série A1 do Estadual. Para o jogo deste sábado, Vallim ainda não estará à frente da equipe, que será comandada pelo auxiliar técnico Douglas Barboza.

Vice-líder do Grupo 4 com 15 pontos, o União vem de dois jogos sem vitória. Nas duas últimas rodadas, foi derrotado pelo Amparo e empatou com o Ska Brasil. Apesar disso, ainda briga pelo primeiro lugar da chave. Em caso de vitória contra o Paulista e tropeço do Ska, a equipe de Santa Bárbara assume a ponta. No entanto, se for derrotado, pode até cair para a terceira posição se o Amparo vencer o Rio Branco.

MULTA

O União Barbarense recebeu uma multa de R$ 5 mil por conta dos acontecimentos pós-jogo do dérbi contra o Rio Branco, no início deste mês, em Americana. Na ocasião, a equipe de Santa Bárbara venceu por 1 a 0 e, ao término da partida, os jogadores do União levaram os bandeirões da torcida para o campo de jogo. Apesar de não ter sido relatado em súmula, a FPF (Federação Paulista der Futebol) aplicou a punição ao clube.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.