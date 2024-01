Com nova parceira, União aproveita base do elenco de 2023 e traz reforços

Adriano Paulista espera ajudar atletas mais jovens com sua experiência - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A boa campanha do União Barbarense na Bezinha de 2023, que deixou o torcedor esperançoso pelo acesso, foi aproveitada pela equipe para a disputa da Série A4 deste ano. Ao todo, seis jogadores foram mantidos, que se somam a outros reforços do futebol paulista e gaúcho contratados pela nova parceira do Leão da 13, a empresa Salto Sports.

Os atletas que estavam no elenco do ano passado e ficaram para 2024 são os zagueiros David Silva e Vitor Felipe, ambos de 21 anos, e Marcelo Vieira, 22 — o sistema defensivo foi o destaque do Leão da 13 na campanha de 2023. Também renovaram o meia-atacante Vinícius Miranda, 22, e os atacantes Maçola, 21, e Luan, 22.

Para completar a retaguarda, foram confirmados os goleiros Maicon Gabriel, 21, e Tiago Silva, 20; o lateral-direito Gabriel Kenji, 20; o zagueiro Luis Felipe Gava, 32; o lateral-esquerdo Marcus Vinícius, 21; e os volantes Erick Rosa, 22, e Vinícius Cichota, 20.

Já para o sistema ofensivo, o Leão da 13 contratou os meia-atacantes Pedro Henrique, 21, Khawhan, 24, e o veterano Adriano Paulista, 34, que estava no Juventus e foi anunciado como reforço de peso. Também vieram Edu Lima, 21, e Gabriel Soares, 21.

Embora com um elenco considerado curto — apenas 18 atletas foram confirmados —, o técnico Lúcio Borges, que estava no Passo Fundo (RS) e passou pela base do arquirrival Rio Branco, acredita que tem jogadores competitivos para a divisão.

“Dentro da nossa realidade, de uma das folhas salariais mais enxutas do campeonato, montamos um time forte e equilibrado. Fomos criteriosos e pacientes no mercado. Definimos que teríamos um plantel técnico, qualificado, aguerrido, com parte dos jogadores capazes de atuar em mais de uma função”, avaliou Lúcio.

“Conseguimos um cronograma de bons jogos-treinos, nos quais colocamos à prova a assimilação da metodologia em confrontos contra equipes de A1, A2, A3 e A4”, completou.

A estreia no estadual está agendada este sábado (27), contra o América, às 15h, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto.

Veja o retrospecto histórico do União contra os adversários da Série A4

ADVERSÁRIO JG V E D GP GS SG América 16 6 8 2 22 10 12 Barretos 8 4 1 3 12 11 1 Francana 16 7 5 4 20 16 4 Grêmio São-Carlense 4 1 1 2 1 4 -3 Independente de Limeira 50 20 13 17 70 69 1 Jabaquara 4 4 0 0 19 3 16 Joseense Nunca enfrentou Nacional 37 12 12 13 44 46 -2 Osasco Audax 10 3 4 3 19 23 -4 Penapolense 6 2 1 3 5 7 -2 Rio Branco 102 42 30 30 132 131 1 Ska Brasil 9 3 4 2 4 3 1 Taquaritinga 8 2 1 5 7 9 -2 Vocem 4 3 1 0 4 1 3 XV de Jaú 6 2 0 4 5 14 -9 Com informações do pesquisador João José Bellani

