Resultado na Hungria iguala o melhor desempenho do País na prova em mundiais

O nadador americanense Murilo Sartori fez parte da equipe brasileira que chegou em quarto lugar na final do revezamento 4×200 metros livre masculino do Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, na Hungria, na tarde desta quinta-feira (23).

O resultado iguala o melhor desempenho do País na prova em mundiais. Foi apenas a terceira vez que a formação brasileira chegou à decisão deste revezamento.

Além de Sartori, o quarteto contou com Fernando Scheffer, Breno Correia e Vinicius Assunção. O Brasil foi superado por Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, que formaram o pódio.

Passagem de Murilo pela decisão foi concluída em 1min46s34 – Foto: Arquivo Pessoal

Nas eliminatórias, na madrugada desta quinta, o time nacional fez o segundo melhor tempo e bateu o recorde sul-americano: 7min06s98. Horas depois, na decisão, o resultado foi superado, estabelecendo novo recorde em 7min04s69. O americanense fez o segundo melhor tempo individual da equipe brasileira na decisão, com 1min46s34.

O grupo já havia colocado o Brasil na final da prova nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano passado, além do terceiro lugar no Mundial de piscina curta, também em 2021.