Com Murilo, Brasil avança para final do revezamento 4 x 200 m nado livre

A equipe brasileira masculina de natação conseguiu se classificar para a final do revezamento 4 x 200 m nado livre. Com o americanense Murilo Sartori na piscina, a equipe fez o tempo 7:07:73, ficou em quinto na bateria e garantiu a última vaga na final.

Terceiro a cair na piscina, Murilo foi decisivo para a equipe – Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

O americanense, terceiro a cair na piscina, nadou em parceria com Fernando Scheffer, do Minas Tênis Clube; Breno Correia, do Pinheiros; e Luiz Altamir Lopes Melo, do Ideal Clube.

Murilo foi decisivo para a equipe. Terceiro a cair na piscina, conseguiu avançar duas posições e colocar o Brasil na quarta posição. Breno conseguiu manter a colocação, mas foi superado nos últimos 50 m da prova pela Alemanha, fazendo com que o Brasil terminasse em quinta colocação na bateria.

O Reino Unido fechou a prova com o melhor tempo: 7:03:25, seguido da Austrália (7:05:00) e Itália (7:05:05). Completam a final junto com o Brasil as equipes do Comitê Olímpico Russo, EUA, Suíça e Alemanha.

A final ocorrerá no início da madrugada desta quarta-feira, à 0h26, no horário brasileiro.

Outros resultados

Murilo estreou nas olimpíadas neste domingo, na disputa da prova individual dos 200 metros livre. Com o tempo de 1’47”11, ele ficou em último na sua bateria e não se classificou para a próxima fase.

O brasileiro Fernando Scheffer surpreendeu na noite desta segunda-feira, pelo horário de Brasília, ao faturar a medalha de bronze na prova dos 200 metros livre nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O nadador gaúcho, da cidade de Canoas (RS), não estava entre os favoritos, mas cresceu nos metros finais e conquistou o terceiro lugar, com o tempo de 1min44s66.