O Rio Branco terá o retorno de quatro jogadores para o jogo de volta diante do Taquaritinga, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, neste sábado.

Três atletas foram denunciados pelo TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva), da FPF (Federação Paulista de Futebol), pela briga no jogo contra o Penapolense, na última rodada da terceira fase. O julgamento deveria ter sido realizado ontem, mas foi adiado a pedido do clube americanense.

Na ocasião, o volante Léo Alves e o atacante Carlos Iury foram expulsos de forma direta devido à confusão, enquanto o lateral-direito Williams Bahia recebeu o cartão vermelho em decorrência de dois amarelos, na partida. Além deles, o meio-campista Marcellinho também foi denunciado, mesmo sem ter sido expulso. Por isso, ele esteve em campo neste fim de semana.

Léo, Iury e Marcellinho foram denunciados no artigo 254-A do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Consta neste item a prática de agressão física durante a partida, tendo prevista como pena a suspensão de quatro a 12 jogos. No caso de Williams, a denúncia foi pelo artigo 254, que corresponde à prática de jogada violenta, com ou sem intenção. A tendência é que a suspensão contra o CAT já seja o suficiente.

O adiamento foi pedido pelo clube e acatado pelo tribunal, que deverá julgar o caso na próxima semana. Como todos cumpriram a suspensão já estão liberados para entrar em campo no sábado.

Além deles, Luan Vitor é o quarto jogador que retorna de suspensão e ficará à disposição do técnico Valmir Israel. Diante do Penapolense, o lateral-esquerdo recebeu o terceiro amarelo e não pôde atuar no sábado passado diante do Taquaritinga

Jogando fora de casa, o Tigre precisa de uma vitória por placar mínimo para avançar à semifinal e disputar o acesso para a Série A3. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.

*Estagiário sob a supervisão de Reginaldo Gonçalves