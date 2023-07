Com jogo-treino, Rio Branco inicia preparação para próxima rodada da Bezinha

Reservas do Tigre venceram a Inter de Limeira nesta segunda; no sábado, equipe volta a campo na Bezinha

O Rio Branco iniciou sua preparação para o próximo compromisso pelo Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, que será no sábado (15), novamente contra o Fernandópolis, em Americana. Na tarde desta segunda-feira (10), a equipe disputou um jogo-treino contra a Inter de Limeira, no estádio Major Levy Sobrinho, e venceu por 1 a 0.

Estiveram em campo os jogadores que não participaram do jogo do último sábado, contra o Fernandópolis, vencido pelo Tigre por 2 a 0, ou que atuaram apenas por um tempo. A atividade foi disputada em dois tempos de 40 minutos e o gol foi marcado na primeira etapa, por Anderson Brito, em chute de fora da área.

Rio Branco venceu jogo-treino nesta segunda-feira – Foto: Alex Ferreira / Rio Branco

A equipe que iniciou o jogo-treino foi Micael; Williams Bahia, Salatiel, Fernando e Luan Vitor; Jorge, Luigi e Anderson Brito; Gui Marques, Gabriel Argentino e Almeida. Ao longo da atividade, entraram Gabriel Luna, Marcellinho, Aritana e Gustavo França.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Uma das preocupações do técnico Valmir Israel em relação ao time que esteve em campo contra o Fernandópolis é a concentração ao longo do jogo. Para ele, o Tigre se acomodou após abrir o placar no primeiro minuto de partida.

“Contra o Fernandópolis a gente conseguiu fazer o gol logo cedo, acredito que isso deixou a equipe acomodada, parece que fizemos o gol e agora está legal, está tranquilo assim. Então deu aquele desnivelamento, onde sofremos pressão até o momento do pênalti e até a parada técnica, onde a gente tentou reposicionar os atletas”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Essa competição é assim mesmo, temos que estar o tempo todo tentando achar esse ponto de equilíbrio nos dois períodos. Às vezes, só com a conversa não dá jeito, então a gente tenta mudar uma peça ou outra para que a gente ache esses momentos bons e consiga engrenar na competição. Ainda temos algo a extrair dos atletas”, completou.

Segundo colocado no Grupo 12, com quatro pontos, o Rio Branco precisa da vitória no sábado para encaminhar sua classificação à terceira fase e, por consequência, se livrar de qualquer risco de rebaixamento. A partida contra o Fernandópolis será no estádio Décio Vitta, às 15h.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.