Com gol no último lance, Rio Branco vence Jabaquara e assume a liderança

Denilson marcou aos 50 do segundo tempo e Tigre volta para Americana com os três pontos na bagagem

O Rio Branco assumiu a liderança do Grupo 14 do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Na tarde desta quarta-feira (2), o Tigre enfrentou a equipe do Jabaquara, no Estádio Espanha, em Santos, e venceu por 1 a 0, com um gol no último lance da partida, marcado pelo atacante Denilson.

Rio Branco venceu por 1 a 0 fora de casa – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

A primeira etapa foi de equilíbrio. Nos minutos iniciais, a pressão foi do Jabaquara, que tentou pressionar principalmente pelo jogo aéreo, mas não conseguiu ser efetivo e criar chances reais de gol. Ao decorrer do jogo, o Rio Branco igualou o nível de intensidade e conseguiu criar duas chances de gol com Jair, que parou em duas boas defesas do goleiro Gabriel Gallo.

Já o segundo tempo foi todo do Tigre, que levou perigo em chances criadas com Jair e Gui Marques, que pararam novamente no goleiro. A equipe da casa até tentou algumas jogadas de contra-ataque, mas não foi eficiente ao finalizar e não levou perigo ao gol de João Lazzari.

Gol da vitória saiu nos acréscimos do segundo tempo – Foto: Reprodução / Futebol Paulista

O árbitro da partida deu cinco minutos de acréscimo. Aos 50, Williams Bahia fez jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Denilson, que cabeceou de peixinho para o fundo das redes, anotando o gol solitário. Depois do tento, só restou ao árbitro apitar o fim do jogo.

Com este resultado, o Tigre chegou a quatro pontos e assumiu a liderança de seu grupo. O outro jogo, Penapolense e Catanduva, ficou empatado em 0 a 0 e ambas as equipes alcançaram dois pontos. O lanterna Jabaquara tem um.

Agora, o Rio Branco volta a campo no sábado (5), para enfrentar o Catanduva, às 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana. Já o Jabuca, por sua vez, enfrenta o Penapolense, no mesmo dia e horário, novamente em Santos.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.