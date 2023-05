Com gol no fim, Rio Branco empata com Ska Brasil fora de casa

O primeiro jogo entre Rio Branco e Ska Brasil na história terminou empatado. Neste sábado (6), o Tigre visitou a Águia Parnaibana e empatou em 1 a 1, no Estádio Municipal Professor Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. A partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

Este foi o terceiro empate seguido do Rio Branco em três jogos disputados na competição estadual.

Rio Branco empatou em 1 a 1 neste sábado – Foto: Lucas Ardito / Liberal

Para o jogo, o técnico Marcus Paulo Grippi contou com a volta do volante Léo Alves, que cumpriu suspensão contra o União Barbarense. Além dele, a equipe teve a entrada do atacante Goldeson no time titular, enquanto o zagueiro Igor Salatiel, lesionado, continuou fora.

Na primeira etapa, o jogo foi parelho no início, com o Rio Branco criando chances com os atacantes Cauari e Goldeson. No entanto, mais uma vez o Tigre pecou na finalização. O Ska Brasil, por sua vez, aproveitou das jogadas em velocidades pelos lados do campo – e assim saiu o gol.

Após cruzamento da direita, o centroavante Marcos Uberaba foi às redes de cabeça. O time de Santana de Parnaíba finalizou outras vezes mas faltou pontaria. O goleiro do time de Americana, João Lazzari, mais uma vez se destacou.

Já no segundo tempo, o jogo foi morno e com pouca inspiração de ambas as partes. O Tigre contou com as entradas dos atacantes Carlos Iury, Gustavo França e Gabriel Argentino, além do meia Anderson Brito. Contudo, Brito foi expulso poucos minutos após entrar em campo, por conta de uma falta cometida no campo de defesa.

Aos 42 do segundo tempo, o Rio Branco conseguiu o empate na bola parada. Após cobrança de escanteio, o zagueiro João Cubas subiu mais alto que os adversários e cabeceou para o gol, colocando números finais ao placar.

Nos demais jogos do grupo, o União Barbarense ganhou do Amparo por 1 a 0 no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. Neste domingo (7), Colorado Caieiras e Paulista de Jundiaí se enfrentam às 11h, em Caieiras.

Com os resultados até o momento, o Tigre assume a 4° posição do Grupo 4, com 3 pontos. O próximo jogo do Rio Branco será contra o Colorado Caieiras, às 15h do próximo sábado (13), no estádio Décio Vitta, em Americana. O Ska Brasil, por outro lado, recebe o União Barbarense, no mesmo dia.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.