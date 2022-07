Com gol no ‘apagar das luzes’, Rio Branco perde em casa na estreia pela 2º fase

Esse foi o quarto revés do time americanense no torneio - Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

O Rio Branco estreou com o pé esquerdo na segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha. Com gol nos 48 minutos do segundo tempo, o Tigre perdeu por 1 a 0 para o Mauá em pleno estádio Décio Vitta, em Americana, neste sábado.

Agora, no quadrangular, a equipe tem pela frente dois jogos consecutivos fora de casa. Visita o Grêmio Prudente no próximo dia 9, às 15 horas, e depois o XV de Jaú no dia 15, às 20 horas.

Neste sábado, a derrota veio em um contra-ataque do Mauá. Lucas Rodrigues carregou a bola pelo meio, fintou o marcador riobranquense e bateu com força no canto para anotar o único tento da partida.

O outro confronto do Grupo 8 aconteceu no mesmo horário, com vitória do Grêmio Prudente por 2 a 0 sobre o XV, em Jaú.

Este último revés foi o quarto do Tigre na competição. O time do técnico Paulinho McLaren, que assumiu o cargo após a oitava rodada, ainda soma seis vitórias e um empate.

Na segunda fase, as equipes se enfrentam dentro do grupo, em turno e returno. Os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final.