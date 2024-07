Com dois tempos distintos, Rio Branco cede empate ao Capivariano e perde vice-liderança

Em confronto com dois tempos distintos, o Rio Branco empatou em 1 a 1 com o Capivariano neste sábado (27), no estádio Décio Vitta, em Americana, perdeu a vice-liderança do Grupo 4 da Copa Paulista e ouviu vaias de parte da torcida após o apito final. Os times se enfrentaram pela sétima rodada da competição.

O Tigre abriu o placar logo ao 1 minuto de jogo, com Marcus Uberaba, e dominou a primeira etapa, com chances de ampliar a vantagem. Porém, no segundo tempo, viu o adversário tomar as rédeas e deixar tudo igual aos 41 minutos, com Lucas Cerqueira.

Muranga foi um dos destaques do Rio Branco no jogo – Foto: Vitor Souza

Com o resultado, o Rio Branco somou seu terceiro jogo seguido sem vitória e caiu para a terceira posição, agora com oito pontos.

A segunda colocação passou a ser ocupada pelo São Bento, que venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 neste sábado, em casa, e chegou aos nove pontos, três a menos que o líder Primavera. O Capivariano, por sua vez, está em quarto lugar, com seis pontos.

Ainda faltam três rodadas para o fim desta primeira fase. Contudo, o Rio Branco tem só dois jogos pela frente – o time folga na décima rodada. Os três primeiros de cada chave e o quarto melhor colocado avançam para as oitavas de final.

A equipe americanense volta a se apresentar no próximo sábado, dia 3, quando visita o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, às 17h.

Neste sábado, o atacante Marcus Uberaba deu a impressão de que o roteiro da partida seria favorável ao Rio Branco. Já no início, ele subiu no segundo pau após cobrança de escanteio de Kayllan, cabeceou baixo e inaugurou o marcador, com direito a falha do goleiro Douglas.

No entanto, a história começou a virar contra o Tigre ainda na primeira etapa, aos 35 minutos, quando o volante e capitão Flávio saiu de campo contundido. Ele havia retornado ao time justamente neste sábado, depois de ter se recuperado de uma lesão sofrida na estreia.

Depois do intervalo, o Rio Branco caiu de produção e começou a ser pressionado pelo Capivariano, que encontrou seu gol na reta final. Lucas Cerqueira recebeu passe pela esquerda, mandou a bomba da entrada da área e marcou um golaço: 1 a 1.