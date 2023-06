Com dois gols de Diego, União supera o Paulista e avança como vice-líder

Partida foi realizada neste sábado - Foto: @edisant / Paulista Futebol Clube

Com dois gols do zagueiro Diego, o União Barbarense bateu o Paulista por 2 a 0 neste sábado (24), em Jundiaí, e fechou a primeira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, na vice-liderança do Grupo 4.

Nas duas oportunidades, Diego marcou de cabeça, após cobrança de escanteio. Ele anotou o primeiro tento aos 31 minutos da segunda etapa e repetiu a dose aos 38.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com o resultado, Leão da 13 chegou aos 18 pontos, um a menos que o líder Ska Brasil, que também venceu seu jogo neste sábado: 3 a 0 sobre o Colorado Caieiras, dentro de casa.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além do União e do Ska, Rio Branco e Amparo também avançaram no torneio. As duas equipes se enfrentaram em Americana nesta última rodada da primeira fase, no estádio Décio Vitta, com vitória do Tigre por 3 a 2. Por outro lado, o Paulista e o Colorado Caeiras estão eliminados e, portanto, foram rebaixados.