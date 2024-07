Com direito a recordes, Natação Americana conquista 15 medalhas no Paulista Infantil 

A Natação Americana teve uma boa campanha no Campeonato Paulista Infantil de Natação de Inverno, finalizado no último domingo (7), em São Paulo. Liderada por Lucas Dé dos Santos e Anna Dian, o time faturou 15 medalhas, sendo sete de ouro, duas de prata e uma de bronze. Além disso, teve dois recordes de campeonato.

Lucas Dé foi responsável por quatro ouros individuais e atingiu o recorde de campeonato nos 100 m livre da categoria Infantil 2, com tempo de 53s19. O jovem também ficou em primeiro lugar nos 50 m livre, com 24s43; 200 m livre, com 1m56s28; assim como nos 400 m livre, com 4m10s40. Além disso, faturou o Troféu Eficiência da Infantil 2, com 85 pontos.

Lucas Dé e o treinador Pedro Lucarelli – Foto: Elieser Mota / Natação Americana

O outro recorde de campeonato da Natação Americana também contou com a contribuição de Lucas Dé. No revezamento 4×200 m livre, a equipe faturou o ouro e a melhor marca do torneio: 8m14s78. Além de Dé, o quarteto que disputou a prova contou com Pedro Henrique Dantas, Victor Takara e Lucca Albertini Corandim.

Anna Dian, por sua vez, foi responsável pelas outras duas medalhas de ouro que Americana conquistou. Na categoria Infantil 2, ela ficou em primeiro nos 100 m livre, com 1m01s79, e nos 100 m costas, com 1m10s15.

A nadadora ainda faturou a prata nos 400 m livre, com tempo de 4m50s25, e o bronze no revezamento 4×100 m livre, finalizado em 4m17s96. Além dela, a equipe contou com Ana Azanha, Eduarda Estrambek e Mariana Souza Silva.

Outras medalhas

Além disso, Enrique Zulian faturou a prata nos 1500 m livre Infantil 1 e o bronze nos 400 m livre; Lucca Corandim foi segundo colocado nos 1500 m livre Infantil 2; Mariane Souza Silva foi prata nos 200 m livre Infantil 2; enquanto Victor Takara foi medalhista de bronze nos 200 m borboleta, pela categoria Infantil 2.

Anna Dian durante prova dos 100 m costas, na qual foi campeã pela Natação Americana – Foto: Elieser Mota/Divulgação

Brasileiro Júnior e Sênior

Paralelamente ao Paulista Infantil, Americana contou com representantes nos Campeonatos Brasileiros Júnior e Sênior de Inverno, que foram disputados em Recife (PE). A Natação Americana subiu ao pódio quatro vezes, conquistando duas medalhas de ouro e duas de prata.

Os destaques da equipe foram Manuela Sega, que levou um ouro e duas pratas, assim como Thays Lira Santos, que conquistou um ouro.

Manuela foi campeã dos 100 m peito Júnior 1, com tempo de 1m11s63, e vice nos 50 m livre, em 26s80, assim como nos 100 m livre, que terminou em 58s25. Thays, por sua vez, venceu os 200 m borboleta Júnior 1, com tempo de 2m23s77.

Murilo Sartori, à esquerda, com o ouro do revezamento 4×200 m livre – Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

Por fim, Murilo Sartori também esteve em ação. O americanense, que compete pelo Flamengo, venceu o revezamento 4×200 m livre com o tempo de 7m28s53, que deu à equipe rubro-negra o recorde de campeonato. Além disso, foi bronze no 4×100 m livre, com 3m24s45, e nos 200 m livre, com 1m49s31.