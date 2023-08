Com direito à goleada, Gigantão tem primeira rodada encerrada

Destaque ficou por conta da vitória do Bruxela por 4 a 1 diante do Parque Gramado

A rodada de abertura da 1ª divisão do Campeonato de Futebol Amador Gigantão foi encerrada no último sábado (5). Com oito partidas em quatro campos diferentes, o torneio realizado pela Prefeitura de Americana teve como destaque a vitória do Bruxela por 4 a 1 diante do Parque Gramado, no campo do Unidos da Cordenonsi.

Outros jogos importantes foram as vitórias do Descubra por 3 a 1 contra o São Vito, no campo do Guarani, assim como o triunfo do Atlético Novo Mundo por 2 a 0 diante do Faixa Preta, no São Vito, além do empate por 2 a 2 entre Unidos Mathiensen e Cantareira, disputado no campo do Novo Mundo.

Nos demais resultados do sábado, Guarani e Zanaga empataram em 1 a 1, o São Roque venceu o Malucos da Praia por 2 a 1, assim como o Guanabara, que bateu o Real Santa Fé pelo mesmo placar e o Barrocos derrotou o Mirandola por 1 a 0.

A segunda rodada será inaugurada nesta terça-feira (8), com os duelos entre Guanabara e Barrocos, às 19h, e Faixa Preta contra Cantareira, às 21h. Ambas as partidas serão disputadas no Centro Cívico. O restante da rodada ocorre no próximo sábado (12), a partir das 14h.

Já na 2ª divisão, o domingo (6) marcou a disputa da 2ª rodada. Os destaques ficaram por conta de duas goleadas por quatro gols de vantagem, em Paysandu 6 a 2 contra o Boa Vista e Atlético Guanabara 5 a 1 contra o Predador. Na artilharia, Cássio Araújo, do Paysandu, lidera com cinco gols, seguido por Ítalo, do Boa Vista, e Samuel Costa, do Unidos da Morada, com quatro cada.

Confira os demais resultados:

Unidos da Morada 2 x 1 Lions

Sporting ZNC 2 x 1 Unidos do São Luiz

América II 2 x 1 Monte Verde

Arsenal/Novo Mundo 1 x 0 Liverpool

Lírios City 3 x 1 América I

Grêmio Horizonte 3 x 1 Deportivo Boer

Benedettos 2 x 2 Leão

A 3ª rodada da 2ª divisão acontecerá no domingo (13), a partir das 8h. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco

