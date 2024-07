A 66ª edição dos Jogos Regionais da 4ª região começa nesta quinta-feira (18), em Bragança Paulista, com a presença das cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil): Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Ao todo, cerca de 800 atletas da região estarão em ação no torneio, que deve receber aproximadamente oito mil pessoas até o dia 27 deste mês.

Americana é a cidade que estará presente em mais disputas ao longo dos jogos. A Secretaria de Esportes inscreveu 248 atletas em 20 das 23 modalidades praticadas – as ausências deste ano são taekwondo, bocha e futebol. Na edição do ano passado, em Mococa, o futebol foi campeão e teve um dos melhores resultados da cidade, que finalizou a competição em terceiro lugar na classificação geral.

Ginástica rítmica de Americana conquistou o ouro no ano passado, em Mococa – Foto: Divulgação

Em Mococa, Americana conquistou 57 medalhas no total, subindo ao lugar mais alto do pódio no futebol masculino, biribol, ginástica rítmica e damas masculino. O objetivo para este ano é continuar sendo uma das melhores cidades da competição, segundo o secretário de Esportes, Pedro Peol. “A expectativa é ficar entre os primeiros novamente”, disse.

Além dos atletas, a delegação de Americana conta com membros de comissões técnicas e pessoal de apoio, como fotógrafos, seguranças e demais profissionais de bastidores. Ao todo, serão 311 integrantes.

De olho no top 10

Já em Santa Bárbara d’Oeste, a expectativa é de crescimento em relação aos jogos de 2023, quando o município ficou fora dos 10 primeiros, terminando na 14º posição. Neste ano, o total é de 302 pessoas envolvidas com a competição, sendo 255 atletas, 34 membros de comissão técnica e 13 pessoas de apoio. A cidade estará em 17 modalidades.

“No ano passado fomos com cerca de 200 pessoas. Neste ano aumentamos o número de modalidades, pessoas inscritas e a equipe de apoio está maior. Vamos com uma estrutura bem bacana, organizada, para tentar fazer o melhor possível”, disse o secretário de Esportes barbarense, Vinícius Furlan.

Futsal feminino é uma das modalidades em que Santa Bárbara vai competir – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

“Do ponto de vista organizacional, a minha expectativa é que logística, transporte, alimentação e alojamento corram da melhor forma. A partir daí, as equipes estão habilitadas e prontas para entregar o melhor possível. Sabemos da competência dos nossos treinadores e, principalmente, dos nossos atletas. Esperamos grandes resultados”, completou.

Região

No restante da região, cerca de 300 atletas estarão em ação. De acordo com a Secretaria de Esportes de Nova Odessa, a delegação do município terá 100 esportistas, que competirão por oito modalidades. No total, a delegação terá 130 integrantes.

Sumaré, por sua vez, terá a participação mais restrita de toda a RPT. São 36 atletas disputando os Jogos Regionais em apenas três modalidades: bocha, capoeira e karatê, enquanto a delegação completa conta com 46 pessoas. Com 18 esportistas, o karatê é responsável por 50% do total de competidores da cidade.

Vôlei é uma das modalidades de Nova Odessa em Bragança Paulista – Foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Odessa

Hortolândia, por fim, marcará presença em 12 modalidades, conforme informado pela Secretaria de Esportes. A pasta afirma que foram inscritos cerca de 200 atletas para representar o município e que todos fazem parte das Escolinhas Esportivas. No ano passado, a cidade ficou em 17º lugar.

“Estamos no apoio aos nossos atletas para mais uma edição desta tradicional competição esportiva disputada por equipes de todo o Estado. São meses de preparação e muita intensidade nos treinos. Estamos na torcida por nossos atletas, convidamos todos para acompanhar a competição e reforçamos que o trabalho de estruturação do esporte em Hortolândia continua com dedicação, respeito e carinho”, disse o secretário de Esportes, Gleguer Zorzin.

Jogos

Nesta quinta, Americana entrará em ação no badminton e no vôlei de praia, enquanto Santa Bárbara competirá nas mesmas modalidades, além do handebol e da malha. Hortolândia, por fim, estará no vôlei de praia. Nova Odessa e Sumaré estreiam em outros dias.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.

Confira as modalidades de Americana e Santa Bárbara