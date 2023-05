Com campeão da Série A3, Rio Branco anuncia dois reforços para a Bezinha

O Rio Branco anunciou nesta terça-feira (16) a contratação de dois novos jogadores para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Chegam ao Décio Vitta o lateral-esquerdo Luan Vitor, campeão da Série A3 do Paulistão no último sábado (13), com o Capivariano; e o atacante Jadson, que estava no Aimoré, do Rio Grande do Sul.

Luan Vitor tem 22 anos e disputou cinco partidas na campanha campeã do time de Capivari. Antes, passou pelo Oeste e pelas categorias de base de Santos e Corinthians. Jadson, por sua vez, atuou quatro vezes pelo Aimoré na disputa do Campeonato Gaúcho deste ano. No entanto, a equipe acabou rebaixada para a segunda divisão.

Jadson e Luan Vítor já treinam com o elenco do Rio Branco – Foto: Rio Branco EC / Divulgação

“Expectativa muito boa, consegui um acesso, agora para o currículo é importante estar no Rio Branco. O que o professor precisar de mim, estou à disposição”, disse Luan, que chega para disputar posição com Otávio, que foi titular em todas as partidas.

O Tigre da Paulista busca se recuperar na Bezinha. Até o momento, o clube segue sem vencer na competição, tendo uma campanha de quatro empates em quatro jogos disputados. Com 4 pontos ganhos, a equipe americanense ocupa a 5ª posição do Grupo 4 e está fora da zona de classificação para a segunda fase. Caso o campeonato terminasse hoje, estaria rebaixada.

Apesar de ainda não terem sido registrados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a expectativa é de que os dois reforços estejam à disposição do técnico Marcus Paulo Grippi para o próximo jogo, que será no sábado (20), às 15h, contra o Amparo, fora de casa. Em caso de vitória, o Rio Branco retornará ao G-4.

Após o empate em 1 a 1 contra o Colorado Caieiras, no último sábado (13), Grippi não escondeu sua satisfação com o desempenho do time dentro de campo. “Resultado horrível para a gente. Um primeiro tempo bem abaixo, não pedi em nenhum momento para abaixar linha, estavam abaixando linha. Precisava agredir o time adversário”, disse.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.