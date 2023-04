Com camaronês, Rio Branco divulga lista de jogadores para a Bezinha

O Rio Branco anunciou nesta quinta-feira (27) os jogadores que farão parte do elenco do clube na disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Entre as novidades, está a presença do atacante camaronês Podbang Aubin, de 19 anos. Ele será o primeiro africano a vestir a camisa do Tigre.

Atacante camaronês Podbang Aubin faz parte do elenco do Tigre para a Bezinha – Foto: Rio Branco EC / Divulgação

Aubin participou de boa parte da pré-temporada do clube, mas só agora houve a oficialização. No entanto, o atacante ainda não foi registrado na FPF (Federação Paulista de Futebol), pois sua contratação ainda está nos trâmites burocráticos, segundo informado pelo Rio Branco. Seu último clube foi o Retrô-PE, mas não há registro de jogos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O camaronês será o 8º estrangeiro a jogar pelo clube americanense. Antes, passaram pelo Tigre o espanhol Andrés Gallardo Caro, os argentinos Florial Garro e Maurício Hanuch, o italiano Giuseppe D’Abronzio (Pepino), o russo Yuri, o japonês Rinsei Kanda e o suíço Lukinha. Este último é filho do ex-jogador Gian, que atuou pelo Vasco da Gama, e nasceu quando o pai jogava na Suíça.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além de Aubin, outros novos nomes foram confirmados no elenco. O goleiro Léo Nogueira, de 17 anos, é da base do clube e estará no grupo da Bezinha, assim como o companheiro de posição Luan Labiuc, de 19.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.