O quarteto brasileiro formado pelo americanense Felipe Bardi, Rodrigo Nascimento, Erick Cardoso e Derick de Souza conseguiu nesta sexta-feira (22) avançar às finais do revezamento 4×100 m rasos no Campeonato Mundial de Atletismo de Oregon, nos Estados Unidos.

Na disputa das eliminatórias, na noite desta sexta (no horário de Brasília), o time brasileiro iniciou a sessão com Rodrigo, seguido de Bardi, Derick e Erick, conseguindo a marca de 38s41. O resultado deixou a equipe na quinta colocação na bateria e na sexta posição da classificação geral.

Felipe Bardi foi o segundo a correr na equipe brasileira nesta sexta – Foto: Carol Coelho / CBAt

“Sempre tem o que melhorar. O nosso objetivo era chegar na final, agora a gente tem que consertar alguns errinhos para a gente conseguir, se Deus quiser, chegar nessa medalha”, comentou Bardi em entrevista ao canal SporTV, logo após a prova.

A liderança das eliminatórias ficou com o time dos Estados Unidos, que corre em casa e é o grande favorito à medalha de ouro.

A final do revezamento 4×100 m rasos está marcada para a noite deste sábado, às 23h50, no horário brasileiro. Além dos anfitriões e dos brasileiros, estarão na decisão as equipes da França, Canadá, África do Sul, Jamaica, Reino Unido e Gana.