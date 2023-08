Com a presença do americanense Felipe Bardi, o Brasil foi desclassificado da final do revezamento 4x100m rasos do Campeonato Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Budapeste, na Hungria.

A desclassificação ocorreu após o término da prova. A equipe competiu com Felipe Bardi e Erik Cardoso, atletas do Sesi-SP; e a dupla Rodrigo do Nascimento e Jorge Vides, do Pinheiros. Vides entrou na vaga de Paulo André Camilo, do Caes, que foi substituído por decisão técnica.

O time brasileiro terminou a prova em 7° lugar, com tempo de 38s82, mas foi punido devido a um erro na passagem do bastão. A primeira colocação ficou com os Estados Unidos (37s38), com Itália (37s62) em segundo e Jamaica (37s76) em terceiro.

No Mundial, Bardi já havia disputado a prova qualificadora dos 100 m rasos, mas não conseguiu se classificar, finalizando sua corrida com tempo de 10s25.

