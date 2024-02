Com aulas gratuitas, escolinha de handebol de Americana tem inscrições abertas

A escolinha de handebol de Americana está com inscrições abertas para novos alunos. Oferecidas gratuitamente pelo município, as aulas acontecem no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

São ofertadas aulas de mini handebol para meninos e meninas de 6 a 10 anos, assim como handebol feminino para meninas de 10 a 14 anos. De acordo com a Secretaria de Esportes, neste ano haverá um treinamento específico para goleiras.

Escolinha tem inscrições abertas e aulas são gratuitas – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Para realizar a inscrição, os pais devem entrar em contato com a pasta pelo telefone (19) 3406-6111 ou comparecer no local das aulas e procurar diretamente os professores Jurandir Batista, o Didi, e Priscila Ferraz.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Buscamos sempre trazer novidades para as nossas crianças e este ano teremos o treinamento específico para as goleiras americanenses. É muito importante aumentar a base e fazer com que as crianças comecem mais cedo os treinamentos de habilidades”, disse Priscila.

“Dessa forma, terão mais responsabilidade e estrutura para se aperfeiçoarem lá na frente, se quiserem competir. Estamos empolgados para iniciar as atividades”, completou a professora.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Com início marcado para 4 de março, as aulas serão no período da tarde. No mini handebol, as atividades serão às terças e quintas-feiras, das 15h às 16h; o handebol feminino será nos mesmos dias, das 16h30 às 18h30.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.