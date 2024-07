Com atletas da Natação Americana, município fica em segundo na modalidade nos Regionais 

Contando com nomes como Lucas Dé e os irmãos Vitor e Manuela Sega, equipe foi vice-campeã no masculino e no feminino

Americana foi vice-campeã da Natação nos 66º Jogos Regionais, que estão sendo disputados em Bragança Paulista. No último domingo (21), o município, representado pela Natação Americana, encerrou a participação da modalidade em segundo lugar, tanto na categoria masculina quanto na feminina. Entre os nomes da equipe americanense estão Lucas Dé dos Santos e os irmãos Vitor e Manuela Ballan Sega.

Em ambos os casos, a equipe americanense ficou atrás de Indaiatuba pela mesma quantidade de pontos. A cidade campeã teve nove pontos e Americana sete. Outro município da RPT (Região do Polo Têxtil) que competiu na categoria foi Santa Bárbara d’Oeste, que terminou em sétimo lugar no masculino e oitavo no feminino.

Revezamento 4×100 m feminino da Natação Americana nos Jogos Regionais – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

Entre os destaques de Americana no masculino ficaram em primeiro Lucas Dé, nos 1500 m livre; Vitor Sega, nos 100 m livre, 200 m livre e 400 m livre; assim como Lucas Pelegrini, primeiro nos 100 m costas. No feminino, Anna Dian venceu os 800 m livre; enquanto o revezamento 4×100 m liderou com Isabela Piragine, Manuela Sega, Thays Lira e Lara Capodifoglio.

“A participação foi bem importante, ficamos em segundo no masculino e feminino. Contra Indaiatuba é um pessoal contratado, mais velho, é uma cidade que contrata um time de natação justamente para esses Jogos Regionais. Apesar de a gente ser uma equipe forte, somos uma equipe jovem. Nosso mais velho é o Vitor Sega, com 19 anos. É importante porque mostra a nossa força”, disse o coordenador da Natação Americana, Fabio Cremonez.

Mais pódios

As pratas do masculino vieram com Lucas Pelegrini, nos 200 m costas; que ainda integrou o time do revezamento 4×200 m livre com Vitor Sega, Vinícius Micali e Rafael Rocha, que também terminou em segundo lugar.

Além deles João Guilherme Bodemeier foi prata nos 400 m livre; assim como Sega, Rocha, Pelegrini e Luan Oliveira no revezamento 4×100 m livre. Por fim, o time do 4×100 medley também foi vice-campeão, tendo em sua formação Pelegrini, Lucas Dé, Rocha e Sega.

No feminino, ficaram em segundo lugar Thays Lira, nos 400 m livre, 800 m livre e 200 m borboleta; assim como os revezamentos 4×100 m livre com Manuela Sega, Rani Jordão, Lara Capodifoglio e Isabela Piragine; e 4×200 m livre, com Thays, Manuela, Isabela e Rani.

Os bronzes foram de João Bodemeier (1500 m livre), Rafael Rocha (100 m borboleta 200 m borboleta), Vitor Sega (50 m livre) e Lucas Pelegrini (50 m costas), no masculino.

No feminino, por fim, ficaram em terceiro Lara Capodifoglio (50 m borboleta), Manuela Sega (100 m livre, 50 m peito, 100 m peito e 200 m peito), Isabela Piragine (50 m costas, 100 m costas, 200 m costas e 200 m medley), assim como Anna Dian (400 m livre), Rani Jordão (200 m livre) e Thays Lira (100 m borboleta).

Quarto lugar parcial

Entre as modalidades já encerradas, Americana também ficou em segundo lugar no ciclismo masculino e no handebol feminino, enquanto no karatê feminino foi terceira colocada. Assim, o município ocupa a quarta colocação geral parcial, com 52 pontos. À frente estão Indaiatuba (82), Campinas (61) e Limeira (57). Santa Bárbara está em sétimo lugar, com 28.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.