Com árbitro da Fifa, estádio Antonio Guimarães recebe a final do Amador neste sábado

O estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães recebe neste sábado (24), a partir das 15h, a final do Campeonato Barbarense de Futebol Amador, entre União São Fernando e Grêmio Orquídeas. A decisão será apitada por José Cláudio da Rocha Filho, árbitro que integra o quadro da Fifa desde 2021.

O profissional tem em seu currículo quatro finais de Campeonato Paulista, duas decisões de Troféu do Interior e outras duas de Copa do Brasil. Ele também atua nas séries A e B do Brasileiro, na Libertadores da América e na Copa Sul-Americana.

Portões estarão abertos a partir das 14h – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Na final do Amador, competição promovida pela prefeitura, José Cláudio terá como assistentes Lídio Neri e o barbarense Leonardo Carreira Rapassi, ambos integrantes do quadro da FPF (Federação Paulista de Futebol).

O União São Fernando chega ao confronto após vencer nas semifinais o Real Ferroviário por 2 a 0. Campeão em 2018, 2019 e 2022, o time pode assegurar um tetracampeonato consecutivo inédito. No torneio, a equipe tem seis vitórias, três empates e duas derrotas, com 14 gols marcados e nove sofridos.

Por sua vez, o Grêmio Orquídeas busca o título inédito depois de uma vitória por 3 a 0 sobre o Lado Leste, nas semifinais. O time disputou dez jogos no campeonato, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

Os portões do estádio estarão abertos a partir das 14h. A torcida do União São Fernando, que ficará na arquibancada atrás do gol, e os torcedores que ficarão na arquibancada ao lado das cadeiras cativas entrarão pelo portão localizado na Rua 13 de Maio, ao lado do salão social.

A torcida do Grêmio Orquídeas entrará pelo portão da Rua José Benedito Teixeira e vai assistir ao jogo na arquibancada de concreto (lateral).

O torcedores poderão doar um litro de leite ou um quilo de alimento não perecível. As doações serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade para posterior encaminhamento às entidades do Município.

Desde 1979 os campeonatos são promovidos pela administração municipal. Antes, as competições eram da Liga Barbarense de Futebol, conforme informou o jornalista e historiador J.J. Bellani no Livro “Um Século de Esportes”, com atualização da Diretoria de Comunicação Governamental da prefeitura

Confira os campeões de cada ano: