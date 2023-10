Com americanenses, Brasil estreia no Pan com vitória do basquete feminino

Lelia saiu do banco e anotou oito pontos, além de ter duas assistências e três rebotes - Foto: Gaspar Nóbrega_COB

A seleção brasileira de basquete feminino estreou com o pé direito nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Com a presença da dupla americanense Débora Costa e Leila Zabani, a equipe derrotou o México por 72 a 54, na manhã desta quarta-feira, em jogo válido pelo Grupo B da competição.

Juntas, elas foram responsáveis por 14 pontos. Débora, que é armadora, foi titular e capitã da equipe brasileira. Em 15 minutos em quadra, anotou seis pontos, uma assistência e dois rebotes. Ao LIBERAL, ela celebrou a estreia.

“Foi muito importante estrear com vitória, foi um bom jogo, com defesa agressiva e boas escolhas no ataque. Feliz pela nossa estreia, porém a competição é curta e já temos que focar no jogo de amanhã [quinta]”, disse.

Leila, por outro lado, veio do banco ao longo da partida. Em 19 minutos, a ala fez oito pontos, assim como duas assistências e três rebotes. Ela foi a terceira maior pontuadora do Brasil.

No restante do time, o destaque ficou para a armadora Maria Albiero e a ala-pivô Vanessa Fausto, a Sassá, que foram responsáveis por 12 pontos cada. A pivô Érika de Souza, uma das mais experientes da equipe, anotou 13 rebotes e liderou a partida no quesito.

Esse foi o primeiro dos três jogos que a seleção fará na fase de grupos. A equipe volta à quadra nesta quinta, às 10h30, contra a Venezuela. Na sexta, no mesmo horário, será encerrada a primeira fase da modalidade no Pan de Santiago, com o duelo do Brasil diante da Colômbia.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.