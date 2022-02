Com 36 equipes e sem rebaixamento, Bezinha vai começar no final de abril

Rio Branco cai no Grupo 4 da primeira fase da competição e vice-presidente fala em chave equilibrada, mas com jogos difíceis

A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu nesta terça-feira as diretrizes para o Campeonato Paulista Sub-23, a Bezinha, torneio que corresponde à quarta divisão do campeonato estadual. O Rio Branco é um dos 36 times confirmados para a competição, que se inicia no final de semana dos dias 23 e 24 de abril. Por conta de problemas financeiros, o União Barbarense não se inscreveu na disputa.

O regulamento foi definido em reunião virtual do Conselho Técnico, realizada na manhã desta terça, que contou com membros dos clubes participantes. No encontro, foi definido o sistema de disputa, que passará a ter um quadrangular após a primeira fase. Também ficou resolvido que não será criada uma quinta divisão, possibilidade que foi tratada com expectativa para a reunião.

Na primeira fase, o Rio Branco caiu no grupo 4, junto com Amparo, Independente, Itapirense, Paulista e União São João. Ao LIBERAL, Luis Guilherme Gallo, vice-presidente de futebol do Tigre, avaliou a chave como equilibrada.

“São times tradicionais e com camisa. Serão jogos difíceis e com campos difíceis de jogar. O Rio Branco vai ter dificuldades, mas a gente acredita no projeto e pretende se classificar em primeiro”, analisou Gallo.

Com previsão para durar cinco meses, a competição terá 36 times, que serão divididos em seis grupos com seis equipes cada. Os dois melhores de cada chave e os quatro melhores terceiros se classificam e se reagrupam em quatro novos grupos, com quatro times cada. Os dois melhores de cada chave se classificam às quartas de final e, a partir daí, o torneio segue no sistema de mata-mata, com semifinal e final.

Os dois melhores do campeonato garantem vaga à Série A3 do Campeonato Paulista de 2023 e não haverá rebaixamento. A tabela com as datas dos jogos ainda não foi divulgada.

Assim como em 2021, o União Barbarense não vai disputar a competição. O diretor de futebol do clube, Clayton Vieira, explicou os motivos para não inscrever o time.

“O clube não tem orçamento para disputar o torneio. A diretoria tentou apoio com órgãos públicos, patrocinadores, mas não conseguiu ter o necessário para entrar”, comentou.

“Agora temos um ano para nos aproximarmos de parceiros e não deixar acontecer no ano que vem o que aconteceu este ano”, completou Vieira.

Confira os grupos da competição:

Grupo 1

América

Andradina

Catanduva

Fernandópolis

Inter de Bebedouro

Penapolense

Grupo 2

Assisense

Grêmio Prudente

Itararé

Osvaldo Cruz

Santacruzense

Vocem

Grupo 3

Batatais

Francana

São Carlos

São-Carlense

Taquaritinga

XV de Jaú

Grupo 4

Amparo

Independente

Itapirense

Paulista

Rio Branco

União São João

Grupo 5

Atlético Mogi

Flamengo

Guarulhos

Joseense

Manthiqueira

União Mogi

Grupo 6

Colorado Caieiras

ECUS

Jabaquara

Mauá

Mauaense

Ska Brasil