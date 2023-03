Com 28 medalhas, Natação Americana se destaca em torneio Pré-Mirim a Petiz

No total, 24 atletas representaram a Natação Americana no campeonato - Foto: Divulgação

A Natação Americana teve bom desempenho no 2º Torneio Regional Pré-Mirim a Petiz, realizado em Araras, no último sábado (18). Ao todo, foram 28 medalhas para a equipe americanense, sendo 13 de ouro, nove de prata e seis de bronze. A competição marcou a estreia de dez nadadores que foram recrutados na peneira realizada em fevereiro.

No total, 24 atletas representaram a Natação Americana no campeonato, sob acompanhamento dos técnicos Pedro Lucarelli, Mariana Cremonez e Deniele Pedroso. Os nadadores da equipe pré-mirim foram responsáveis por nove medalhas, sendo seis de ouro; os da categoria mirim conquistaram 17 medalhas, sendo sete douradas; enquanto a equipe petiz obteve duas medalhas de prata.

Para o técnico responsável pela equipe, Fábio Cremonez, foi importante para os novos atletas terem tido a primeira experiência em uma competição. “Mais importante que o resultado, é a reação das crianças em relação ao comportamento, aprendizado e como lidar com a ansiedade em função de uma estreia. É um processo longo, mas a semente foi plantada”, disse.

Os nadadores que estiveram em Araras vão participar, no fim de semana, do 7º Campeonato Guiherme Guido, no sábado (25). O evento terá a presença do tetracampeão mundial de natação Nicholas Santos. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco