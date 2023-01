Cobertura esportiva do LIBERAL é premiada pela Aceesp

Premiação na categoria Jornal/Site do Interior será entregue em cerimônia em São Paulo, no fim do mês

O LIBERAL foi escolhido como um dos vencedores do 39º Troféu Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo), em premiação realizada anualmente pela entidade.

O prêmio é um reconhecimento da categoria aos jornalistas esportivos e veículos de comunicação que se destacaram na cobertura do esporte em cada ano.

Premiação ao LIBERAL será entregue no final do mês, em São Paulo – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A edição de 2022 marcou a primeira vez em que a mídia esportiva do interior foi incluída na premiação, assim como a do litoral. O LIBERAL foi eleito como um dos melhores na categoria Jornal/Site do Interior, ao lado do Correio Popular, de Campinas; Diário do Grande ABC, de Santo André; e do Jornal de Piracicaba.

Atuando na cobertura de esportes na RPT (Região do Polo Têxtil), o jornal acompanha as novidades de Rio Branco e União Barbarense, no futebol, além de atletas de outras modalidades que representam a região nos cenários local, nacional e internacional.

O editor de esportes do LIBERAL, Guilherme Magnin, celebrou a conquista. “A cobertura do esporte local faz parte da tradição do LIBERAL e é um dos conteúdos preferidos de boa parte dos nossos leitores. Ter o reconhecimento deste trabalho por meio de uma premiação tão importante é muito gratificante para toda a equipe”, afirmou.

Além do LIBERAL, Americana está representada na premiação pelo narrador Jota Júnior, que foi premiado na categoria Honra ao Mérito, devido aos 50 anos de carreira. A cerimônia de entrega do Troféu ACEESP será no dia 30 de janeiro, no Museu do Futebol, localizado no Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.