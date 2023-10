Clubes da 4ª divisão poderão ter cinco atletas acima de 23 e disputar Copa Paulista

Rio Branco e União Barbarense estão garantidos no estadual, que começará em 28 de janeiro

A quarta divisão do Campeonato Paulista poderá ter cinco atletas acima de 23 anos e dará direito à participação na Copa Paulista. O martelo foi batido na manhã desta quinta-feira (19), em conselho técnico entre os 16 clubes da divisão e a FPF (Federação Paulista de Futebol), na sede da entidade, em São Paulo. Entre os participantes confirmados estão Rio Branco e União Barbarense.

O encontro serviu para definir a fórmula de disputa e diretrizes da competição, que agora se chamará Campeonato Paulista Série A4. Pelo lado do Tigre, estiveram presentes o presidente Gilson Bonaldo e o gerente de futebol Brenno Presotto. Representando o Leão, por outro lado, esteve na reunião o gerente de futebol Ricardo Lima.

Ricardo Lima, gerente de futebol do União; Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF, e Gilson Bonaldo, presidente do Rio Branco – Foto: Gustavo Tomazeli / Rádio Clube

Para a temporada 2024, o limite de idade será maleável. Antes restrito à categoria Sub-23, o quarto nível passará a poder contar com cinco jogadores acima de 23 anos por equipe. Além disso, os clubes terão o direito de disputar a Copa Paulista no segundo semestre, assim, tendo calendário durante todo o ano.

No entanto, a FPF ainda não definiu quantas vagas serão disponibilizadas. “Os clubes da A4 terão vagas na Copa Paulista. Ainda não está definida a quantidade, quando a gente regulamentar a Copa Paulista para a A2, A3 e A4, todos saberão os critérios”, disse o presidente da federação, Reinaldo Carneiro Bastos.

Quanto à fórmula de disputa, a Série A4 terá primeira fase de pontos corridos, em um único turno. Os oito melhores colocados se classificam para as quartas de final, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a quinta divisão.

As quartas de final, semifinal e final serão disputadas em ida e volta. Em caso de empate no placar agregado, o critério de desempate será a melhor campanha.

Os times confirmados são América de Rio Preto, Audax, Barretos, Francana, Independente, Jabaquara, Joseense, Nacional, Penapolense, Rio Branco, Taquaritinga, São-Carlense, SKA Brasil, União Barbarense, Vocem e XV de Jaú.

Rio Branco

Até o momento, o Tigre acertou as renovações do técnico Valmir Israel e do atacante Gabriel Argentino. Para Brenno Presotto, a nova fórmula de disputa torna o campeonato mais atrativo, facilitando a contratação de jogadores.

“A gente já vem trabalhando em monitoramento de atleta, planejamento, desde o término da Bezinha. Com essa nova divisão, fica mais fácil para contratar jogador, tem mais opção de mercado, até porque tem cinco atletas acima da idade e o campeonato é enxuto. É um pouco mais atrativo para trazer o atleta”, disse à Rádio Clube (AM 580).

De acordo com o gerente de futebol, outros nomes já estão acertados com o clube. A expectativa é de que o elenco comece a se apresentar na segunda quinzena de novembro.

União Barbarense

Pelo lado unionista, ainda não há ninguém registrado para 2024. Uma certeza é a troca no comando técnico, já que João Vallim comandará o Lemense na Série A3. Segundo Ricardo Lima, o clube preferiria um início em abril, para ter um prazo maior de planejamento. Apesar disso, afirmou que agora focará na montagem do time.

“A gente gostou do que foi falado. Participação na Copa Paulista ficou legal também, era uma coisa que esperávamos muito. Agora é trabalhar, arregaçar as mangas e já focar na montagem do elenco para fazer um bom campeonato em 2024”, disse.

– Colaborou Gustavo Tomazeli.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.