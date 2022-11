Claus dá 24 minutos de acréscimo em estreia e tem atuação elogiada

Barbarense foi elogiado por comentarista - Foto: Rodrigo Villalba / Futurua Press / Estadão Conteúdo

Primeiro brasileiro a entrar em campo na Copa do Mundo do Catar, o árbitro barbarense Raphael Claus deu 24 minutos de acréscimo e teve a atuação elogiada em sua estreia na competição. Ele apitou a goleada da Inglaterra sobre o Irã, por 6 a 2, nesta segunda-feira.

“Boa atuação, boa estreia. Tem tudo para ter sequência na competição”, disse o ex-árbitro Paulo Cesar de Oliveira, comentarista da TV Globo.

O elogio veio nos acréscimos do segundo tempo, minutos antes do único lance em que Paulo Cesar afirmou ter discordado da arbitragem. Na ocasião, após revisão recomendada pelo VAR (arbitragem de vídeo), Claus viu um puxão de camisa dentro da área e assinalou pênalti para o Irã.

O comentarista, no entanto, acredita que o barbarense não deveria ter sido chamado pelo VAR, comandado pelo uruguaio Leodan Gonzalez. Isso porque, na visão de Paulo Cesar, não se tratava de uma falta clara.

Por outro lado, o ex-árbitro elogiou a postura de Claus e do VAR em outros lances capitais. Em um deles, logo aos 2 minutos de jogo, a arbitragem decidiu não marcar um pênalti para a Inglaterra, que reclamou de puxão numa jogada de escanteio.

No outro, o barbarense ignorou uma reclamação de falta por parte dos iranianos e validou o segundo gol dos ingleses, aos 42 minutos. Os dois lances foram analisados pelo VAR, que não recomendou revisão.

Acréscimos

O que mais chamou atenção, porém, foi a quantidade de acréscimo. Claus deu 14 minutos a mais no primeiro tempo, em que a partida ficou pelo menos oito minutos parada para atendimento ao goleiro Beiranvand, do Irã, que trombou de cabeça com o companheiro e precisou ser substituído.

Na segunda etapa, o barbarense também não economizou: mais 10 minutos de acréscimo. Segundo Paulo Cesar, há uma orientação da comissão de arbitragem da Fifa para que os árbitros se atentem ao tempo de bola rolando e, depois, faça a compensação necessária nos acréscimos.