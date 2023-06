Classificados, Rio Branco e União conhecem novos adversários na Bezinha

Tigre venceu de virada no fechamento da primeira fase - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Classificados à segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, o Rio Branco e o União Barbarense enfrentarão novos adversários na competição a partir da próxima semana.

O Tigre está no Grupo 12, mjunto de Jabaquara, Grêmio Sãocarlense e Fernandópolis. O Leão da 13, por sua vez, entrou no Grupo 9, que também conta com XV de Jaú, Tanabi e Mauaense.

Na próxima etapa da competição, as equipes ainda precisarão brigar contra o rebaixamento. Há seis grupos com quatro clubes cada. Os dois primeiros de cada chave e os quatro melhores terceiros colocados no geral avançam no torneio. Os times que não conseguirem a classificação vão cair para a quinta divisão, assim como aconteceu na primeira fase.

Os jogos desta nova etapa começam no próximo fim de semana, mas a tabela com os confrontos e os horários ainda será divulgada pela FPF (Federação Paulista de Futebol). Os clubes se enfrentam dentro do grupo, em turno e returno, num total de seis rodadas.

Na primeira fase, o União ficou em segundo lugar no Grupo 4, com o Rio Branco em terceiro. Na última rodada, o Tigre venceu o Amparo de virada, por 3 a 2, em Americana, enquanto o Leão bateu o Paulista por 2 a 0, em Jundiaí.

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso