Cinco atletas de Americana vencem etapa do Paulista de BMX em Jarinu

Cinco atletas do ABC (Americana Bicicross Clube) foram campeões na segunda etapa do Campeonato Paulista de BMX neste domingo (17), em Jarinu. O maior destaque foi Samuel Pereira de Oliveira, que venceu na categoria Elite Men, a principal entre os homens.

Os outros vencedores da equipe foram Gabriel Borsato, na classe Novatos 11/12 anos; Gabriel Henrique dos Santos, na Novatos 6; Monara Lucia Alencar Moreira, na Girls 9/10; e Caroline Vitória Rossi Amazonas, na Junior Women.

Samuel Pereira venceu na categoria Elite Men, a principal entre os homens – Foto: Divulgação

O ABC ainda conseguiu o segundo lugar com Tiago Bueno de Oliveira, na Boys 12; Eduardo Pedro de Oliveira Filho, na Boys 16; e Gisele Bueno de Oliveira, na 30 anos ou mais.

Também teve quatro pilotos que conquistaram a terceira posição: Igor Gabriel do Amaral, na Boys 16; Maria Eduarda Antunes de Souza, na Girls 11/12; Júlia Lorenlay Rocha da Silva, na Girls 15/16; e Gael Doná, na Boys 9.

Ao todo, 29 ciclistas representaram Americana no evento. Com os resultados, a equipe se manteve em primeiro lugar na classificação geral da temporada, agora com 650 pontos, três a mais que o segundo colocado Paulínia Racing Bicicross.

O grupo americanense teve o terceiro melhor desempenho entre as equipes que disputaram a rodada deste fim de semana.