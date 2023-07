Chinelo atirado no campo rende mais R$ 3 mil em multa para o Rio Branco

Ato foi relatado durante o empate em 1 a 1 com o Ska Brasil, no dia 10 de junho, na primeira fase da Bezinha

Um chinelo atirado por um torcedor no campo rendeu uma multa de R$ 3 mil ao Rio Branco nesta segunda-feira. O ato ocorreu durante o empate em 1 a 1 com o Ska Brasil, no dia 10 de junho, em jogo da fase de grupos do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

Diretoria fez apelo para que torcedores não atirem objetos no campo – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Segundo o próprio Rio Branco, o delegado do jogo relatou que um torcedor não identificado teria atirado o chinelo em direção ao banco de reservas do próprio Tigre.

Ainda de acordo com a nota divulgada nesta segunda, o clube lembra que já teve de pagar R$ 9,5 mil em multas somente durante esta edição da Bezinha, todas elas em decorrência de atos cometidos por torcedores.

Diante da situação, a diretoria pede para que os torcedores compreendam os riscos de tais atos e evitem repetir os mesmos.

O Rio Branco está no Grupo 12 da segunda fase da Bezinha e tem um ponto conquistado, após empatar com o Grêmio São-Carlense na estreia, no último final de semana, em Americana, pelo placar de 0 a 0.

A equipe do técnico Valmir Israel volta a campo nesta quarta-feira (5), às 15h, contra o time do Jabaquara, em Santos.