“Chegou a hora de dar um passo a mais”. Foi assim que o presidente eleito do Rio Branco, Claudio Bonaldo, definiu as metas do clube para seu mandato, no biênio 2024-2025. Ele foi eleito por aclamação no início deste mês, mas já estava na diretoria como vice-presidente jurídico.

Em entrevista exclusiva ao LIBERAL, Bonaldo falou sobre assuntos envolvendo a vida do clube para além das quatro linhas. Entre os tópicos abordados, estão a transformação do clube em SAF (Sociedade Anônima do Futebol), recuperação judicial e volta do Tigre ao cenário nacional.

Claudio Bonaldo foi eleito neste mês e inicia sua gestão em janeiro – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

LIBERAL: Como está a preparação para a temporada 2024?

BONALDO: Estamos com o elenco praticamente formado, faltando algumas peças para encaixe que estão chegando. O elenco está bastante competitivo, isso eu posso afirmar para o torcedor, que o elenco é bem mais competitivo e vamos, se Deus quiser, ter uma ótima resposta e o acesso.

Como você avalia o desempenho do clube dentro de campo nos últimos anos?

A consequência dentro de campo é a bola entrar. É o atacante fazer o gol ou o goleiro não tomar. Fomos reestruturando a parte externa e chegou a hora de dar um passo a mais. A bola tem que entrar, o nosso atacante tem que fazer o gol. Estamos confiantes que vamos conseguir o objetivo que é o acesso à Série A3.

É delicado falar em relação à parte externa do campo, porque nós temos os profissionais que atuam no futebol. Mas eu vejo que foi um crescimento, tem todo um aprendizado, uma fase que tínhamos que passar, e acredito que estamos melhorando a cada dia. Verificar qual o erro do ano anterior, para ter a certeza de fazer um bom campeonato.

Caso consiga jogar a Copa Paulista, o objetivo será uma vaga em competição nacional ou apenas ter calendário o ano todo?

Não tenha dúvida que é buscar uma vaga para competição nacional. Não adianta simplesmente disputar, vamos ter custo com alojamento, alimentação, salário, lá na frente temos que atingir o objetivo. Se formos disputar, vamos entrar para ter o cenário nacional.

Em um cenário hipotético do Rio Branco finalista da Copa Paulista, a escolha seria pela Copa do Brasil ou Brasileirão Série D?

É uma situação que temos que decidir lá na frente. A Copa do Brasil, por si, dá uma baita visibilidade e um valor muito grande para o clube, mas o Campeonato Brasileiro dá um cenário nacional que você pode atingir, lá na frente, uma Série C, por aí vai.

Como está o processo para transformação em SAF?

Algumas empresas e empresários entraram em contato. Estamos nos reunindo com conselheiros e estudando a melhor proposta para o clube, o melhor para o Rio Branco. Isso vai ser definido nos próximos meses. Pode ser que até março, abril, tenha alguma coisa definida com a recuperação judicial.

A recuperação judicial está em fase de negociação. Como elas estão sendo conduzidas?

Existem negociações individualizadas com credores maiores, para tentar ajudar essas questões. Questões de parcelamento, em quantos anos vamos efetuá-lo. O plano de pagamento já está na própria recuperação judicial, mas tem que se ajustar com cada credor individualmente.

Como estão os planos para arrecadação de receitas?

Temos a parte dos sócios. O Rio Branco é um só. Muitos fazem a divisão de estádio e Sede Náutica, mas a receita hoje é da Sede Náutica. Ela se mantém sozinha, tem seus sócios, ela se paga. Já o futebol é uma receita que você tem só na época do campeonato. Estamos buscando alternativas para que se tenha uma receita mensal, anual, para não termos essa dificuldade. O clube não para. Temos famílias aqui dentro e temos que pagá-las.

O clube pretende criar um plano de sócios paralelo à Sede Náutica?

Nós temos os associados da Sede Náutica, mas teremos agora no nosso plano comercial novo, em breve, o lançamento do sócio torcedor. É o ID Tigre. Além disso, estamos procurando empresas para colaborar com o Rio Branco. O próximo passo é o sócio torcedor, porque sabemos que os torcedores são apaixonados, então o plano vai ser voltado justamente para isso, para o futebol.

Há alguma chance do Rio Branco voltar a jogar à noite no Décio Vitta?

Nossa vontade é mandar os jogos à noite, mas não temos condições. Hoje, o custo de iluminação nova aqui no estádio passa de R$ 300 mil. Temos que ter um objetivo, que é o elenco forte, então vai ficar para um segundo plano essa questão da iluminação.

Levar o clube de volta à Copa São Paulo de Futebol Júnior está nos planos de sua gestão?

Está nos planos. A maioria dos times que jogam a Copinha têm o apoio da prefeitura. Eu sei da dificuldade que a nossa prefeitura tem para a situação, porque não tem dinheiro público para usar no futebol. Levamos o Chico [Sardelli, prefeito de Americana] à federação, mas infelizmente não foi dessa vez. Nosso interesse é muito grande.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.