Cesar Cielo planeja montar escolinha de natação em Americana

Iniciativa depende de aval da prefeitura; intenção é a de aproveitar piscinas públicas que estão inativas na cidade atualmente, como as do Jardim São Pedro e do Jardim da Paz

Único campeão olímpico da história da natação brasileira, o barbarense Cesar Cielo planeja montar uma escolinha da modalidade em Americana, por meio do projeto Novos Cielos. Já houve, inclusive, uma proposta para a prefeitura, que ainda não tem uma posição sobre o assunto.

Nesta semana, a mãe do nadador, Flavia Cielo, tratou dessa questão com o prefeito Chico Sardelli (PV), em reunião que também contou com a presença da secretária municipal de Esportes, Grasiele Rezende.

A ideia é utilizar espaços públicos que estão inativos. O Instituto Cesar Cielo pretende usar as piscinas do Jardim São Pedro, que precisam de reforma, e do Jardim da Paz, onde falta aquecedor.

Projeto em Itajaí, em Santa Catarina, teve início em janeiro deste ano – Foto: Instituto Cesar Cielo

Nesta sexta-feira, em entrevista ao LIBERAL, Cesar Cielo apontou que caberia à prefeitura deixar as estruturas em ordem, enquanto o instituto ficaria responsável pela gestão do projeto.

“Vai ser um trabalho em conjunto para fazer isso acontecer. Potencial para acontecer tem. A prefeitura tem interesse e a gente também, por ser da região, tem total interesse de ajudar essa comunidade de Americana. Agora, para colocar em prática, a gente precisa que as piscinas estejam de acordo e que a gente consiga também fazer as captações, para poder fazer a gestão do projeto e colocar para andar”, disse Cielo.

Segundo o atleta, além da escolinha para crianças e adolescentes, também haveria hidroginástica para adultos. Cielo acredita que, caso haja um sinal verde por parte da prefeitura, o projeto já poderá sair do papel no próximo ano.

“Vamos torcer para tudo dar certo. Com a vacinação e a pandemia melhorando, a gente espera que, quem sabe, 2022 pode ser uma meta boa para a gente dar início no trabalho em Americana”, afirmou.

Procurado pela reportagem, por meio de sua assessoria de imprensa, o prefeito Chico Sardelli ainda não bateu o martelo sobre a implantação da escolinha em Americana, mas destacou que está sempre em contato com entidades esportivas.

“Sempre defendi a ampliação do atendimento das escolinhas esportivas, porque esporte é saúde e qualidade de vida. Estamos conversando com diversos grupos e instituições, e este é mais um exemplo do nosso compromisso com o esporte e o lazer”, declarou Chico.

Piscina do Jardim da Paz seria utilizada – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Atualmente, o projeto Novos Cielos atua em Valinhos e em Itajaí (SC). O instituto também chegou a montar um núcleo em Santa Bárbara d’Oeste, cidade natal de Cielo, nas dependências do União Barbarense.

As atividades começaram em 2016 e duraram apenas um ano. Terminaram por decisão da diretoria do clube, sob a justificativa de que o União não recebia nada em troca.