Cesar Cielo é indicado ao Hall da Fama da Natação

O nadador barbarense Cesar Cielo foi indicado nesta terça-feira (14) ao Hall da Fama da Natação, o ISHOF (International Swimming Hall of Fame). Único atleta a ser campeão olímpico na história da natação brasileira, ele foi indicado ao lado do lendário estadunidense Michael Phelps, além da zimbabuense Kirsty Coventry, do japonês Kosuke Kitajima e de Missy Franklin, outra representante dos Estados Unidos.

Cielo possui em seu currículo três medalhas olímpicas, sendo uma de ouro nos 50 metros livre dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Na mesma edição, o nadador foi medalhista de bronze nos 100 metros livre, além de outro bronze nos 50 metros livre de 2012, na Olimpíada de Londres. Junto a isso, o barbarense é hendecacampeão mundial.

Em julho de 2009, quando venceu o Campeonato Mundial, Cesar Cielo estabeleceu o recorde mundial nos 100 metros livre ao fazer um tempo de 46s91. A soberania do nadador de Santa Bárbara durou treze anos e só foi quebrada em agosto do ano passado, quando o romeno David Popovici, então com 17 anos, conquistou o Campeonato Europeu com o tempo de 46s86 e assumiu o posto de recordista.

Ainda em 2009, conquistou o recorde mundial nos 50 metros livre ao fazer o tempo de 20s91 em torneio aberto no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Até hoje, o número não foi superado.

Através de vídeo publicado em sua conta no Instagram, Cielo celebrou a honraria. “Não consigo nem descrever direito para vocês o quanto eu fiquei feliz por isso, o quanto eu fico feliz pelas pessoas que me ajudaram nessa caminhada, a chegar até aqui”, disse. “É uma honra poder representar a nossa natação, poder levar a bandeira do Brasil para esses momentos importantes do esporte”, completou o nadador de 36 anos.

Anualmente, cinco nadadores que não estão mais disputando competições de alto rendimento são escolhidos pelo comitê do Hall da Fama. Ao todo, são sete categorias de indicações, que incluem técnicos, atletas de nado sincronizado e nadadores paraolímpicos. A cerimônia de nomeação acontecerá no dia 30 de setembro, na Flórida, nos Estados Unidos. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco