Centro de Iniciação em Ginásticas oferece seis bolsas integrais em Americana

O CIG (Centro de Iniciação em Ginásticas), de Americana, oferece seis bolsas integrais para crianças de 7 a 12 anos que queiram fazer aulas de ginástica artística na academia. As vagas são abertas apenas a estudantes de escolas públicas.

Interessados precisam ligar ou mandar uma mensagem via WhatsApp para o número (19) 99804-4742 e informar o nome e a data de nascimento da criança, bem como o nome e o telefone do responsável.

Academia funciona na Rua Humaitá, 75, Vila Galo – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

A inscrições seguem até 4 de fevereiro. Caso haja mais de seis inscritos, haverá sorteio para definição dos beneficiados. Não terá peneira, até para que crianças com menos aptidão para o esporte também tenham chances.

“O esporte é, principalmente, para criança que não sabe nem correr, para criança descoordenada. Então, a gente acabou percebendo que essas crianças realmente precisam do esporte, por causa de autoestima, às vezes por algum problema de saúde”, disse Francielle Bruno Hernandes Gontow, proprietária do CIG.

Segundo ela, a academia tem sido procurada por crianças que não podem arcar com as mensalidades. Então, no ano passado, iniciou uma reestruturação que possibilitou a disponibilização de bolsas.

“A gente queria poder ter a chance de trabalhar esse lado social na academia”, afirmou. “A ideia é poder mudar a vida das crianças através do esporte e ajudar como sociedade”, acrescentou.

Em novembro de 2021, três atletas do CIG chegaram a disputar o Torneio Nacional de Ginástica Artística, em Campo Grande (MS): Júllia Dias Gobbo Marcondes, Isabela Barbosa Paula e Manuela Marangon Biancareli.

Júllia foi premiada ao ficar em oitavo lugar no individual geral da classe Infantil, no nível iniciante – as dez melhores recebiam prêmio. O centro funciona na Rua Humaitá, 75, Vila Galo.