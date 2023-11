Centro Cívico recebe Paulista Infantil de Natação neste fim de semana

O Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico de Americana, está sediando o Campeonato Paulista Infantil de Natação de Verão. Iniciada nesta sexta-feira (10), a competição irá até domingo (12), reunindo 450 atletas que possuem entre 13 e 14 anos.

Competindo em casa, a equipe Natação Americana está sendo representada por 14 nadadores, sendo oito na categoria masculina e seis na feminina. Ao todo, são 50 clubes de todo o Estado participando do torneio. Os três primeiros colocados de cada prova receberão medalhas, enquanto as cinco melhores equipes ganharão troféus.

Competição está sendo realizada no Centro Cívico – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A expectativa do município é finalizar a competição entre os cinco melhores na pontuação geral. Para o coordenador técnico da equipe americanense, Fabio Cremonez, os atletas estão preparados para competir em alto nível.

“Essa é uma competição muito importante, que reúne os melhores atletas do Estado na categoria infantil, então teremos grandes disputas em alto nível durante todo o final de semana no Centro Cívico. Nossa equipe está muito focada e preparada e vamos em busca de um bom desempenho”, disse.

Após o mergulho inicial na sexta, o sábado será de competição durante todo o dia. No período da manhã, as provas terão início às 8h30, enquanto à tarde começarão a partir das 16h. No domingo, as disputas serão a partir das 8h30.

“É uma grande honra para Americana receber o Paulista Infantil de Natação, um campeonato tão tradicional do nosso Estado, que reúne centenas de revelações da modalidade. O Centro Cívico está preparado para receber os jovens atletas e tenho certeza que será um final de semana maravilhoso por aqui”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

