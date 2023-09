Centro Cívico recebe jogos universitários até domingo, em Americana

Jumed começou nesta quarta-feira, com a participação de aproximadamente 2 mil estudantes

Parte da estrutura já estava montada na terça-feira - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O Centro Cívico recebe até este domingo (10), em Americana, o Jumed (Jogos Universitários de Medicina). Iniciado nesta quarta-feira, o evento reúne cerca de 2 mil estudantes e também ocorre nos ginásios dos bairros Nova Americana e Zanaga.

As informações foram confirmadas pela prefeitura ao LIBERAL. De acordo com o Executivo, a realização dos Jogos trará benefícios estruturais para a cidade.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A iniciativa trará como contrapartida para o município a compra de materiais diversos para as escolinhas esportivas, melhorias estruturais no próprio Centro Cívico, além de fomentar o comércio e hotelaria local, com a vinda de aproximadamente 2 mil estudantes para Americana nesse período”, comunicou, por meio de nota.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Conforme o LIBERAL verificou, na terça, já havia estruturas montadas para o evento, que também vai movimentar a Winner Academia de Tênis, em Santa Bárbara d’Oeste.