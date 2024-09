Centro Cívico de Americana ficará fechado de sexta até terça-feira

Nesta quarta e quinta, funcionamento da pista de atletismo tem horário reduzido; motivo é disputa do Gigantão e Jumed

O Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico de Americana, ficará fechado desta sexta (6) até terça-feira (10). Além disso, o funcionamento da pista de atletismo foi alterado nesta quarta (4). O motivo é a realização de jogos do Campeonato Amador de Futebol Gigantão e do Jumed (Jogos Universitários de Medicina).

Centro Cívico de Americana ficará fechado por conta de jogos universitários – Foto: Arquivo/Secom

A pista de atletismo foi fechada às 12h desta quarta (4) e será fechada novamente nesta quinta (5), no mesmo horário. Os demais espaços do Centro Cívico serão fechados apenas na sexta para a disputa do Jumed. A reabertura ao público será na próxima quarta (11).

Gigantão

Nesta quarta, às 19h, acontece o confronto entre Bruxela e Unidos da Morada. Mais tarde, às 21h, é a vez de Mirandola e Morada do Sol se enfrentarem.

Na quinta, por fim, a rodada noturna do torneio terá Paysandu x Cidade Jardim, às 19h, assim como São Vito x Parná, às 21h.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.