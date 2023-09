O Campeonato de Futebol Amador Gigantão, que é promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, tem seus confrontos de mata-mata definidos. No último fim de semana, 17 partidas definiram os classificados de cada grupo da primeira e segunda divisão, que entrarão em campo para a disputa das oitavas de final.

Tanto na elite quanto na divisão de acesso, se classificaram os quatro primeiros colocados de cada grupo. Os jogos da primeira foram disputados no sábado (2), com destaque para a vitória do Real Santa Fé por 3 a 1 diante do Barrocos. Apesar do bom resultado, a equipe ficou em último lugar no Grupo A e foi eliminada, enquanto o adversário terminou em segundo na chave.

Os duelos de oitavas de final serão entre São Roque e Zanaga FC; Bruxela e Cantareira; Descubra e São Vito; Cidade Jardim e Mirandola; Zanaga e Malucos da Praia; Atlético Novo Mundo e River Plate; Guanabara e Barrocos; assim como Parná e Unidos Mathiensen.

Na segundona, por outro lado, alguns jogos tiveram placares elásticos. Pelo Grupo B, o Estrela Azul derrotou o Monte Verde por 5 a 3 e garantiu a vice-liderança, deixando o oponente na lanterna. Já pelo Grupo D, o líder isolado Paysandu perdeu para o segundo colocado Atlético Guanabara por 5 a 2.

Os confrontos de mata-mata, no entanto, ainda não foram divulgados pela Secretaria de Esportes.

Resultados do fim de semana

Primeira divisão:

Atlético Novo Mundo 2 x 1 Cantareira

Real Santa Fé 3 x 1 Barrocos

Cidade Jardim 1 x 0 Unidos Mathiensen

Zanaga 1 x 1 Mirandola

São Roque 3 x 0 Guarani

Descubra 3 x 1 River Plate

Bruxela 2 x 1 São Vito

Parná 2 x 2 Malucos da Praia

Segunda divisão:

Lírios City 1 x 1 Arsenal Novo Mundo

Estrela Azul 5 x 3 Monte Verde

América II 3 x 0 Leão

Santa Cruz Praia Azul 2 x 1 América I

Unidos da Morada 4 x 1 Sporting ZNC

Unidos do São Luiz 4 x 1 Atl. Jardim dos Lírios

Boa Vista 2 x 1 Deportivo Boer

Atlético Guanabara 5 x 2 Paysandu

Grêmio Horizonte 3 x 0 Predador (W.O)

Gigantinho

O Gigantinho, que é o torneio amador de base, também contou com jogos no fim de semana. As categorias Sub-8 e Sub-10 tiveram suas fases de grupos encerradas e irão direto para as semifinais. Por outro lado, no Sub-14 e Sub-16 a fase de grupos irá continuar por mais uma rodada.

