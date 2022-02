Campeão, São Jerônimo/Bruxela domina seleção do Amador de Americana

Campeão da Copa Inver de Futebol Amador de 2021, o São Jerônimo/Bruxela domina a chamada “seleção do campeonato”, divulgada nesta terça-feira (1º) pela Secretaria de Esportes de Americana.

São Jerônimo/Bruxela levantou a taça em dezembro – Foto: Eduardo Scalabrin / @1eduardox

O time tem quatro representantes na equipe ideal da competição: o goleiro Charles, o lateral Rafael, o zagueiro Juninho Carrinho e o atacante Vinicius. A premiação acontece nesta quinta, às 19h30, na sede do HC Grêmio Esporte Clube, em cerimônia reservada a convidados.

O vice-campeão River Plate também teve jogadores eleitos para a seleção: o lateral Diogo e o meio-campista Diego Macedo. O comandante do time, Wilson Donega, foi escolhido como o melhor técnico.

A equipe ideal ainda conta com o zagueiro Tauã, do Descubra; os meio-campistas Renan, do Descubra, e Diego Jussani, do Cidade Jardim; e os atacantes Jobinho, do Cantareira, e Vitor, do Atalaia.

Vinicius e Jobinho, que marcaram dez gols cada, ainda receberão o prêmio de artilheiros do torneio. Outro premiado será Caio, do Descubra, por ter sido o goleiro menos vazado, com apenas dois gols sofridos.

Organizada de forma inédita pela Secretaria de Esportes, a Copa Inver reuniu 27 times e ocorreu entre 7 de novembro e 19 de dezembro. Neste ano, o campeonato terá duas divisões.

Confira a seleção da Copa Inver:

Goleiro

Charles (São Jerônimo/Bruxela)

Laterais

Diogo (River Plate) e Rafael (São Jerônimo/Bruxela)

Zagueiros

Juninho Carrinho (São Jerônimo/Bruxela) e Tauã (Descubra)

Meio-campistas

Renan (Descubra), Diego Macedo (River Plate) e Diego Jussani (Cidade Jardim)

Atacantes

Vinicius (São Jerônimo/Bruxela), Jobinho (Cantareira) e Vitor (Atalaia)

Técnico

Wilson Donega (River Plate)