Campeão da Bezinha vira reforço pontual do São Roque para reta final do Gigantão

Felipe Valdívia foi um dos destaques do União São João na conquista do título estadual e converteu pênalti que classificou equipe para a decisão do amador

Valdívia cobrou o último pênalti que garantiu a classificação do time do São Roque para a final do Gigantão - Foto: Feliciano Fotógrafo Esportivo

Campeão estadual em um fim de semana, finalista do Gigantão no outro. Essa é a realidade do meio-campista Felipe Valdívia, de 22 anos, que no último sábado ergueu o troféu do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão e, uma semana depois, terá outra decisão pela frente. Neste sábado, ele jogará a final do Campeonato de Futebol Amador de Americana pelo São Roque.

O jogador foi um dos destaques do União São João na campanha campeã da Bezinha, como é popularmente conhecida a quarta divisão estadual. Na final diante do Catanduva, vencida pela equipe de Araras por 2 a 0, Valdívia foi às redes no segundo gol em cobrança de pênalti. Ao longo do campeonato, o atleta de Sumaré disputou 23 jogos e marcou três gols.

Apenas três dias após o título, o meio-campista esteve em Americana para a disputa da semifinal do Gigantão, entre São Roque e Zanaga. Depois de empate sem gols no tempo normal, a decisão foi para os pênaltis e o São Roque levou a melhor, com Felipe Valdívia convertendo a quinta e última cobrança de seu time.

No ano passado, o meia já havia disputado o Gigantão pela equipe, a convite de um amigo – que o chamou novamente. No entanto, para a edição de 2023, a presença em campo foi pontual para a reta final da competição.

“Já havia me inscrito no time desde o início do torneio, mas como estava em competição, não dava para jogar. Acabou que joguei a final [da Bezinha] e a semi [do Gigantão] caiu na terça. Como eu sou fominha de futebol, fui lá ajudar de alguma forma o São Roque”, disse o jogador.

Na final, que será no Décio Vitta, às 14 horas, o adversário será o Bruxela, que se classificou após vencer o Descubra por 2 a 0. Valdívia tem a expectativa de finalizar a semana com seu segundo título em sete dias. “Se Deus quiser vamos sair campeões, claro, sempre respeitando o adversário”, completou. *Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves