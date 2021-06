Campeão da Bezinha de 2020 reforça o Rio Branco após jogar a Série A2

Gustavo Nicola, volante que atuou pelo São José no ano passado, foi titular do Monte Azul na segunda divisão estadual

Jogador de 22 anos disputou 13 partidas na Série A2 deste ano – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

O Rio Branco acertou, nesta terça-feira (1º), a contratação por empréstimo do volante Gustavo Nicola, titular do Monte Azul no Campeonato Paulista da Série A2 deste ano. Em 2020, ele ajudou o São José na campanha do título do Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha.

Na Série A2, o atleta disputou 13 jogos, dez deles desde o início. E, na Bezinha de 2020, Nicola entrou em campo 11 vezes, seis delas entre os titulares.

Inclusive, ele enfrentou o Tigre nos dois confrontos das quartas de final – vitória do São José por 1 a 0 em Americana, na partida de ida, e empate em 1 a 1 no jogo da volta. Nas duas oportunidades, o volante começou no banco de reservas.

Agora, Nicola está no outro lado. Ele chegou ao estádio Décio Vitta nesta segunda, mas foi oficializado pela diretoria nesta terça. No Rio Branco, o jogador tem a concorrência dos volantes Cristiano e Gustavo Gomes.

“Vim em busca do acesso”, disse o meio-campista de 22 anos em vídeo divulgado pelo departamento de marketing do Tigre.

Além de São José e Monte Azul, Nicola também tem passagem por outros clubes, como Nacional de Muriaé-MG, Francana e Independente de Limeira. Ele pertence ao Monte Azul, com o qual possui contrato até o fim de 2022. A equipe ficou em 12º lugar na Série A2.

Outros 17 jogadores estão confirmados no elenco que vai defender o Rio Branco na Bezinha deste ano: os goleiros Diego e Felipe Ramos; os laterais Bruno Franco, Leandro Guizi e Pimentel; os zagueiros Lucas Casão, Léo Cruz, Machado e Vitão; os volantes Cristiano e Gustavo Gomes; os meias Bruninho, Luis Antonio e Renan; e os atacantes Miqueas, Rodrigo Guimarães e Thiago.

A competição terá sua largada no dia 22 de agosto.