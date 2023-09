Campeã em 2019, Débora Costa é convocada para o Pan de Santiago

Medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, a americanense Débora Costa vai buscar o bicampeonato com a seleção brasileira de basquete no Pan de Santiago, neste ano. Ela está na lista das 12 atletas convocadas pelo técnico João Camargo nesta quinta-feira (14).

Débora Costa com a medalha de ouro conquistada no Pan de Lima-2019 – Foto: Arquivo pessoal

Em 2019, no Peru, Débora ajudou a seleção feminina a voltar a ser campeã pan-americano após 28 anos de jejum, com direito a vitória sobre os Estados Unidos na final. A equipe também tinha outras duas americanenses no elenco: Iza Sangalli e Stephanie Soares.

O Pan de 2023 acontece entre 25 de outubro e 4 de novembro, no Chile. Esse será o principal compromisso da seleção feminina de basquete nesta temporada.

“Faremos nosso melhor na busca para manter o título de campeão desse torneio”, disse João Camargo, conforme texto divulgado pela CBB (Confederação Brasileira de Basketball).

Aos 32 anos, Débora chega à competição embalada pela conquista do título LBF (Liga de Basquete Feminino), com o Sesi Araraquara. O time levantou a taça em 31 de agosto, ao vencer o Sampaio Corrêa na decisão.

O torneio de basquete feminino no Pan também terá a participação de Cuba, México, Porto Rico, Argentina, Colômbia, Chile e Venezuela. O sorteio das chaves acontece no dia 22 de setembro.

Pela fórmula de disputa, haverá dois grupos com quatro equipes cada. As seleções jogam dentro das chaves, e as duas melhores avançam às semifinais. Os terceiro e quartos colocados disputam partidas de reclassificação.

No Pan, a cidade de Americana também estará representada pelo nadador Murilo Sartori, convocado em junho pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos).

No caso do atletismo, que tem o americanense Felipe Bardi como um dos destaques no Brasil, a convocação será com base nos resultados conquistados até o próximo dia 18. Se o prazo expirasse hoje, Bardi, que bateu o recorde nacional dos 100 metros rasos no último sábado, estaria entre os classificados.