Campanha dourada: cinco atletas de Americana trouxeram ouros do Pan

Os Jogos Pan-Americanos de 2023, realizados em Santiago, no Chile, terminam neste domingo (5), com 23 finais em nove modalidades. A delegação brasileira já bateu os recordes do Pan de Lima, em 2019, quando foram conquistadas 54 medalhas de ouro e 168 medalhas no total.

Parte da campanha dourada do Brasil neste ano se deve aos atletas americanenses, já que todos os cinco competidores da cidade levaram o ouro em suas modalidades: Felipe Bardi, no revezamento 4×100 m rasos do atletismo; Murilo Sartori, no revezamento 4×200 m livre da natação; Débora Costa e Leila Zabani, no basquete feminino; e Guilherme Mapelli, na canoagem.

Felipe Bardi ganhou um ouro e uma prata no Chile – Foto: Wagner Carmo / CBAt

ATLETISMO

A última dessas vitórias aconteceu na quinta-feira (2). Bardi integrou o quarteto com Erik Cardoso, Rodrigo do Nascimento e Renan Gallina, que marcou 38s68 no revezamento 4×100 m rasos do atletismo e superou os cubanos e os argentinos, que ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

No individual, Bardi ainda conquistou na última terça-feira (31) a prata nos 100 m rasos ao completar a prova com o tempo de 10s31, atrás apenas do dominicano Jose Arnaldo Gonzalez, que cravou 10s30. O guianês Emanuel Archibald completou o pódio.

“A gente sabia que o Pan seria desafiador por ser final de temporada. As condições climáticas são bem diferentes da nossa, mas graças a Deus deu tudo certo. Quase veio o ouro também nos 100 metros, foi ali ‘na cabeça’, mas estou muito feliz pela prata e pelo ouro no revezamento. Foi um ano mágico. Agora é foco total em Paris”, disse Bardi ao LIBERAL.

“Eu quero agradecer ao pessoal de Americana. Agradecer à minha família, que está sempre junto comigo, e aos torcedores de Americana, que torcem por mim e me conhecem desde criança, me viram crescer, e hoje sou uma das referências de Americana e do Brasil. Sou americanense com muito orgulho”, completou.

Leila Zabani e Débora Costa, do basquete feminino – Foto: Marcos Limonti

BASQUETE

Débora Costa e Leila Zabani foram titulares da seleção brasileira de basquete feminino no Pan e conduziram a equipe ao lugar mais alto do pódio, após vitória sobre a Colômbia por 50 a 40, na final realizada em 29 de outubro. Leila terminou o torneio como a maior pontuadora do Brasil, com 57 pontos. A Argentina ficou com o bronze após bater Cuba por 75 a 66.

Guilherme Mapelli foi ouro na canoagem slalom – Foto: Gaspar Nóbrega / COB

CANOAGEM

Já na modalidade canoagem slalom, prova K1 Cross, na qual os atletas competem com caiaque, Guilherme Mapelli repetiu o feito do Pan de Lima, em 2019, e ganhou o ouro para a delegação brasileira. Ele cruzou a linha de chegada antes do canadense Alex Baldoni, que ficou com a prata, e do peruano Eriberto Gutierrez Robles, o bronze.

NATAÇÃO

A campanha dourada dos americanenses começou em 24 de outubro, com Murilo Sartori junto aos companheiros de revezamento Breno Correa, Fernando Scheffer e Guilherme Costa, conhecido como Cachorrão. No 4×200 metros livre da natação, eles finalizaram a prova com o tempo de 7min07s53, bateram o recorde panamericano e superaram os quartetos dos Estados Unidos e do Canadá, que completaram o pódio.

Murilo ganhou um bronze e um ouro no Pan de Santiago – Foto: Satiro Sodré / CBDA

“Foi a minha primeira vez no Pan. É uma competição muito diferente das outras que eu vivenciei. E acho que o Brasil fez um papel muito bom, eu consegui ter uma competição muito boa. Acho que isso só dá ainda mais vontade para seguir com os nossos objetivos”, comentou Murilo, em entrevista à Rádio Clube (AM 580).

Sartori ainda ganhou o bronze nos 200m livre, em 22 de outubro, ao conseguir o tempo 1min47s95, atrás do norte-americano Coby Carrozza, que levou o ouro, e do mexicano Jorge Iga, que ganhou a prata.

Colaboraram Guilherme Magnin e Gustavo Tomazeli.