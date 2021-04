Campangnollo define escalação inicial para jogo-treino contra o Comercial

Rio Branco encara a equipe de Ribeirão Preto na manhã deste sábado, no Décio Vitta, em Americana

O técnico do Rio Branco, Marcos Campangnollo, já definiu os 11 jogadores que vão iniciar o jogo-treino contra o Comercial, neste sábado (10). As equipes entram em campo às 10 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana.

O Tigre vai começar a atividade com: Diego Silva; Pimentel, Léo Cruz, Vitão e Bruno Franco; Cristiano, Gustavo Gomes, Bruninho e Renan; Miqueas e Thiago.

Léo Cruz e Gustavo Gomes estão confirmados no time – Foto: Sanderson Barbarini / Foco no Esporte

“Temos várias opções também. Vou fazer uma rotatividade grande para a gente analisar todos os atletas, mas, a princípio, para iniciar, essa que será a formação”, disse o treinador.

Entre esses atletas, três são remanescentes do elenco que, no ano passado, chegou às quartas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha: Pimentel, Gustavo Gomes e Thiago.

Outros seis jogadores disputaram a competição: Diego Silva, pelo Independente; Léo Cruz, pelo Bandeirante; Vitão e Miqueas, pelo Manthiqueira; Bruno Franco, pelo Guarulhos; e Bruninho, pelo Vocem. Por outro lado, Cristiano e Renan estavam no Atlético Gloriense-SE e no Atibaia, respectivamente.

A atividade deste sábado será o primeiro teste do Rio Branco contra um clube profissional. Por enquanto, na preparação para a Bezinha de 2021, o Tigre só enfrentou equipes amadoras. Agora, os comandados de Campangnollo têm pela frente o Comercial, sétimo colocado da Série A3.

“A gente precisa testar, realmente, um pouco mais a qualidade desses atletas. O intuito nosso é o acesso, e a gente precisa ver o comportamento desses atletas com uma equipe que está mais na frente que a gente. No sábado, o que vai menos importar é o resultado”, afirmou.