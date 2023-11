Camisa 1 trabalha no desenvolvimento pessoal dos alunos

Ao ingressar na Escola de Goleiros, a maior parte dos alunos sonha em se tornar um atleta profissional. No entanto, nem sempre é possível alcançar o objetivo. Apesar disso, o trabalho realizado na Camisa 1 ao longo dos 18 anos de história colaborou para que os alunos pudessem evoluir mesmo não estando debaixo das traves.

Uma história que está diretamente ligada ao projeto é a do professor João Zuin. Ele começou a participar dos treinamentos aos 11 anos, após a indicação de uma amiga de sua mãe. Ao longo de seis anos, foi aluno da Escola de Goleiros e passou pelas categorias de base de Rio Branco e União Barbarense.

O professor João Zuin começou a treinar aos 11 anos – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (10)

Apesar disso, não conseguiu se profissionalizar. Quando completou 17 anos, Zuin foi convidado por Vander Batistella para integrar o quadro de professores da Camisa 1. Além disso, a associação, em parceria com a FAM (Faculdade de Americana), o ajudou a entrar na faculdade de educação física.

“O Vander viu um potencial em mim, com 17 anos já, terminando o ensino médio, e propôs me ensinar a ser um professor da Escola de Goleiros. Aos 18 anos iniciei a faculdade e tudo que aprendi foi na Camisa 1, tanto como aluno quanto como professor”, disse.

Formado e com 23 anos, João ressalta que trabalha para ajudar na formação de novos goleiros, porém, coloca a cidadania em primeiro lugar. “Hoje tenho a oportunidade de moldar essa nova geração de uma forma que a gente prega dentro da nossa filosofia, de ser um cidadão do bem. Buscando, sim, ser um goleiro profissional, mas buscando também um papel de cidadania”, completou.

João afirma que a cidadania vem em primeiro lugar – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (9)

Outro ex-aluno que ainda está envolvido com o futebol é Vinicius Costa. Atualmente preparador de goleiros da categoria Sub-20 do Red Bull Bragantino, iniciou sua trajetória na profissão no quadro dentro da escola, após dois anos sendo aluno.

“[A Camisa 1] teve importância fundamental, principalmente no início da minha trajetória profissional, que me deu toda a base inicial do conhecimento na área da preparação de goleiros, onde tive a oportunidade de aprender e desenvolver dentro da função. Como pessoa, me ensinou muitos valores que a escola prega, como respeito, disciplina e foco”, explicou.

Escola de Goleiros Camisa 1 faz 18 anos – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (18)

ALÉM DOS CAMPOS

O dentista Carlos Eduardo Mariano também participou do projeto, ainda no início. Ele relembra que seu pai fazia doces para ajudar em quermesses e rifas promovidas para angariar recursos para a escola. Após cerca de cinco anos, passou pela base de equipes como Ponte Preta e Ituano.

Mesmo não seguindo a carreira profissional, ele entende que o aprendizado nos tempos o ajudou a seguir a vida.

“Eles priorizavam bastante a gente manter os estudos, isso foi muito importante para mim lá na frente, porque eu acabei abandonando o futebol, fiz um ano de cursinho, passei na faculdade pública e me formei na Unesp de Araraquara”, disse.

