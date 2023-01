Camisa 1 revelou cinco nomes que estão na atual edição da Copa São Paulo

Escola de goleiros de Americana tem ex-atletas e ex-professor no maior torneio de futebol base do País

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de categorias de base do futebol brasileiro, está em disputa desde o início de janeiro e, na edição de 2023, cinco goleiros com passagem pela Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana, marcam presença na competição.

Igor, da Ferroviária; Julio, do Desportivo Brasil; Kaique, do XV de Piracicaba; e Vinicius Peruchi, do Cuiabá; são nomes que passaram pela escola e estão inscritos na competição como atletas.

Vinicius Peruchi durante treino do time do Cuiabá – Foto: Cuiabá Esporte Clube / Divulgação

Além dos jogadores, outro que teve passagem pelo projeto americanense foi Vinícius Costa, de 29 anos, ex-aluno que também atuou como professor na Camisa 1 por dois anos. Na Copinha, ele é preparador de goleiros do Red Bull Bragantino.

Entre os goleiros, Peruchi é o único titular. Ele atuou nos três jogos da fase de grupos e na partida de terceira fase, disputada nesta quinta-feira (12), com vitória do Cuiabá sobre o Capivariano, por 2 a 1. Na próxima fase, o Dourado encara o Cruzeiro.

O arqueiro de 19 anos é a principal revelação recente da Camisa 1. Em 2022, Vinicius Peruchi foi campeão do Brasileirão de Aspirantes pela equipe do Mato Grosso.

“A Copinha é o campeonato mais importante. Todo mundo quer jogar, pode mudar a vida do atleta, a expectativa é sempre grande, muito feliz por participar pela primeira vez, estou aproveitando ao máximo. E tudo começou na Camisa 1, comecei a melhorar lá, foi a Camisa 1 que me ensinou tudo”, disse o atleta.

O idealizador do projeto, Vander Batistella, comemora o fato de ter ex-alunos disputando uma competição com o nível da Copinha. “Poder colaborar na concretização do sonho de cada aluno é uma realização para todos nós e isso mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.