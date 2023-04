Camisa 1 receberá verba de R$ 500 mil para campo no Jardim São Paulo

A Associação Camisa 1, que possui a Escola de Goleiros e a Camisa 1 Futebol, que trabalha com todas as posições do jogo, receberá uma verba de R$ 500 mil para investimento no Campo do Laranja, no Jardim São Paulo, em Americana. No local acontecem os treinamentos de jogadores de linha. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (28), na sede da Escola de Goleiros, no bairro Chácara Machadinho.

Estiveram no local o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV); o secretário de Esportes, Marcio Leal; além do vereador Thiago Brochi (Sem partido). A verba foi destinada pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), por intermédio de Brochi.

Recursos foram anunciados na tarde desta sexta-feira – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Com o valor será implantado gramado sintético em metade do campo – há planos para deixá-lo todo artificial futuramente. Este será o primeiro campo com dimensões profissionais a receber grama artificial na cidade.

O idealizador do projeto Camisa 1, Vander Batistela, explica que a escola melhorou a estrutura do Campo do Laranja desde que se tornou responsável pelo local, em janeiro de 2020.

“Nós tínhamos uma estrutura completamente deteriorada e sem condição de uso. Ao longo desses anos, a diretoria da Camisa 1, os pais e equipe têm feito melhorias. Nós investimos bastante recurso no lugar, reformamos os vestiários, fizemos cobertura nova, alambrado. Agora estava faltando o campo”, explicou.

Vander ressalta que o campo natural não resiste à rotina contínua de treinamentos, já que cerca de 270 alunos fazem parte do projeto, que tem aulas três vezes por semana.

“A necessidade é real, porque a estrutura de campo está ruim. Com esse ganho, vai dar muito mais qualidade para os alunos poderem usufruir do trabalho que o projeto realiza. Vai qualificar a estrutura, vamos estar na Série A”, disse.

O secretário Marcio Leal, entende que a implementação vai de acordo com o que tem acontecido no futebol, que tem tido cada vez mais gramados sintéticos.

“Através desse campo, a gente começa a diversificar um pouco os atletas, para que eles tenham um condicionamento diferente e, no futuro, estejam treinando nos campos profissionais”, disse Leal.

Incentivo ao Esporte

No mesmo evento, Chico comentou que Americana segue trabalhando para o retorno da Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que recursos vindos de renúncia fiscal sejam aplicados em projetos esportivos e está suspensa no município desde 2017. A medida poderia beneficiar diversos projetos, inclusive o da Camisa 1.

“Está parado no jurídico, tem uma questão jurídica que está emperrando um pouquinho, mas estamos trabalhando para resolvê-la”, disse o prefeito.

