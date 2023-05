Camisa 1 recebe certificado da Secretaria de Esportes de São Paulo

A Escola de Goleiros Camisa 1 recebeu na quarta-feira (24) o Certificado de Incentivo ao Desporto, em São Paulo. O documento qualifica o projeto a captar recursos via Lei de Incentivo, através da Lpie (Lei Paulista de Incentivo ao Esporte).

O atleta Rafael Silva; a secretária de Esportes do Estado, coronel Helena Reis; Amarildo Gomes, da Camisa 1; e Vander Batistella – Foto: Camisa 1 / Divulgação

Os certificados são entregues às associações voltadas para as áreas social, educacional, formação esportiva, infraestrutura, além de gestão e desenvolvimento. Ao todo, 526 projetos participaram da cerimônia.

Estiveram presentes a secretária de Esportes do Estado, coronel Helena Reis, o atleta de judô e medalhista olímpico Rafael Silva (Baby), o atleta de handebol Eduardo Carioca e outras autoridades do esporte paulista.

“Para nós é uma grande satisfação receber o certificado e ter a confiança da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo para a continuidade do nosso projeto. E claro, lembrar também das empresas que nos apoiam e da importância para a continuidade dos projetos das das doações, via ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)”, disse o coordenador da Camisa 1, Vander Batistella.