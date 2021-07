Camisa 1 promove feijoada solidária para obras no Campo do Laranja

Evento acontece no formato drive-thru, no próximo dia 18; expectativa é arrecadar R$ 5 mil com vendas

Depois de vender cachorro-quente no mês de maio, em busca de recursos para reforma no Campo do Laranja, em Americana, onde desenvolve o projeto Camisa 1 Futebol, a Escola de Goleiros Camisa 1 realizará uma feijoada solidária para pagar reforma na estrutura do local.

Camisa 1 promove reforma em estrutura no Campo do Laranja – Foto: Divulgação

O evento acontece no sistema drive-thru, no próximo domingo, dia 18, das 10h30 às 12h30. Interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99273-2990. Os convites são antecipados e limitados.

A escola aceita pagamentos em dinheiro, cartão ou PIX. No dia da feijoada, ainda será realizado o sorteio de uma camisa da escola.

A expectativa é arrecadar pelo menos R$ 5 mil para cobrir os gastos. Cada marmitex custa R$ 35 e acompanha arroz, couve, farofa e torresmo.

Situado no Jardim São Paulo, o Campo do Laranja é a sede do projeto que atende 300 alunos gratuitamente. Além da reforma, o valor arrecadado servirá para manter o projeto, conta o coordenador e idealizador da Camisa 1, Vander Batistella.

“Conseguimos com as vendas de cachorro-quente comprar parte das vigas e telhas. Recebemos doações de amigos também, de telhas”, destacou.

Vander ainda detalha os planos do projeto com a realização da feijoada solidária. “Precisamos arrecadar o suficiente para terminar de pagar a parte elétrica e os pedreiros, além do revestimento de paredes do banheiro”.